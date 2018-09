Von Herzögen, Keramiken und Tunneln

Die Berlebecker Falkenburg hat eine bewegte Geschichte

Det­mold-Hei­li­gen­kir­chen (k­m). Wo ist die Mitte von Lip­pe? Ma­the­ma­tisch ließe sich be­stimmt ir­gendwo ein Ort bei Großen­marpe be­stim­men, aber die ei­gent­li­che Mitte von Lippe steht seit 1194 auf dem Ber­le­be­cker Fal­ken­berg. Das lässt sich des­halb so ge­nau da­tie­ren, da die Fal­ken­burg, die wahr­schein­lich ein­zige Burg mit ei­ner noch exis­tie­ren­den Bau­ur­kunde ist. Die Fal­ken­burg wurde von Bern­hard II. zur Lippe und sei­nem Sohn Her­mann II. er­baut.Ur­sprüng­lich kam die ade­lige Fa­mi­lie aus dem Raum Lipp­stadt, mit dem Bau der Fal­ken­burg ü­ber­sie­delte sie je­doch in die Re­gion um das heu­tige Det­mold, die da­mals noch zum Bis­tum Pa­der­born gehör­te. Etwa zur glei­chen Zeit grün­dete Bern­hard II. zur Lippe Lemgo als Plan­stadt. Der Zu­sam­men­fall die­ser bei­den Er­eig­nisse gilt als Grund­stein­le­gung für die Herr­schaft des Hau­ses Lippe im Ge­biet des heu­ti­gen Krei­ses Lip­pe.

Ihre Lage auf dem 369 m ho­hen Fal­ken­berg machte die Burg für Feinde un­ein­nehm­bar. Die bei­den Be­la­ge­run­gen während der Ever­stei­ner Fehde von 1404 bis 1409 und der Soes­ter Fehde von 1444 bis 1449 ver­lie­fen er­folg­los. Im Zuge der Ever­stei­ner Fehde han­del­ten sich die Lip­per zu­sätz­lich Är­ger ein. Her­zog Hein­rich I. von Braun­schweig und 51 sei­ner Ge­folgs­leute wa­ren als Ge­fan­gene auf die Fal­ken­burg ge­bracht wor­den. Das Lö­se­geld, das der da­ma­lige Bur­gherr Si­mon III. ver­lang­te, war al­ler­dings so hoch, dass sich die Braun­schwei­ger beim Papst be­schwer­ten. Der er­klärte die Höhe des Lö­se­gel­des für un­mo­ra­lisch, so­dass die Lip­per ge­zwun­gen wa­ren, we­ni­ger zu ver­lan­gen. Für 100.000 Gul­den und den Eid, auf Ra­che zu ver­zich­ten, ka­men der Her­zog und die Braun­schwei­ger schließ­lich frei. Da­bei wa­ren die Lip­per al­les an­dere als arm, wie eine bei den Aus­gra­bun­gen ge­fun­dene Raqqa-Ke­ra­mik be­weist. Raqqa-Ke­ra­mi­ken stam­men ur­sprüng­lich aus der Stadt Al-Raqqa im heu­ti­gen Sy­rien und sind in Nord- und West­eu­ropa nur rund zwan­zig Mal ver­tre­ten. Da Ke­ra­mi­ken äußerst bruchan­fäl­lig wa­ren, gal­ten sie als kost­bar und wa­ren dement­spre­chend teu­er. Nach Eu­ropa ge­lang­ten sie ent­we­der durch Kreuz­fah­rer oder Händ­ler. Aber ob ge­raubt oder ge­kauft, wer sich eine sol­che Ke­ra­mik auf den Tisch stel­len konn­te, der musste ü­ber einen ge­wis­sen Wohl­stand ver­fü­gen. Während der Soes­ter Fehde fiel der Erz­bi­schof von Köln mit ei­nem hus­si­ti­schen Söld­ner­heer in Lippe ein. Die Söld­ner der Hus­si­ten wa­ren be­kannt für ihre ver­nich­ten­den Raub­zü­ge, wie vor al­lem Blom­ber­ger er­fah­ren muss­ten, de­ren Stadt da­mals na­hezu völ­lig zer­stört wur­de. In den Berg un­ter der Fal­ken­burg gru­ben die Hus­si­ten einen Tun­nel, ver­mut­lich in der Ab­sicht die Grund­mau­ern zu spren­gen. Dazu kam es al­ler­dings nie, ver­mut­lich, weil der Bi­schof die Söld­ner nicht mehr be­zah­len konnte und die Ge­gen­wehr der Lip­per zu hef­tig war. Erst ein paar Jahre später brach auf der Burg ein Feuer aus, durch das sie schwe­ren Scha­den nahm. Der Pa­las, das Haupt­haus der Burg, brannte nie­der. Ob­wohl man das Haupt­haus wie­der auf­bau­te, war der Brand der An­fang vom En­de. Sieb­zig Jahre später, An­fang des 16. Jahr­hun­derts, wurde die Fal­ken­burg auf­ge­ge­ben und ver­fiel in der Fol­ge. Als Fürs­tin Pau­line 1802 die Gau­seköte aus­bauen ließ, war die Burg be­reits in ei­nem so schlech­ten Zu­stand, dass sie als Stein­bruch für den Straßen- und später auch für den Häu­ser­bau frei­ge­ge­ben und ge­nutzt wur­de. Seit 2004 ist die Fal­ken­burg wie­der stär­ker in das In­ter­esse gerückt. Seit­dem fin­den dort ar­chäo­lo­gi­sche Un­ter­su­chun­gen und Sa­nie­rungs­ar­bei­ten statt. Die, während der Gra­bun­gen, frei­ge­leg­ten Mau­er­reste und Fund­stü­cke wei­sen die Fal­ken­burg als ein­drucks­volle Burg­an­lage des Hoch­mit­tel­al­ters aus und ge­ben Aus­kunft ü­ber den All­tag der Men­schen da­mals. An­ders als die Bie­le­fel­der Spar­ren­burg, die im 19. Jahr­hun­dert, im Stil der Bur­gro­man­tik wie­der auf­ge­baut wur­de, lag die Fal­ken­burg seit dem 16. Jahr­hun­dert brach und bie­tet da­durch Ein­blick in die hoch­mit­tel­al­ter­li­che Bau- und Le­bens­wei­se. Auf­ge­baut wer­den soll die Burg trotz al­ler Sa­nie­rungs­maß­nah­men al­ler­dings nicht wie­der. Zwar ist es das Ziel des Ver­eins "­Die Fal­ken­burg e.V." ei­nige Mau­ern nach his­to­ri­schen Be­le­gen wie­der zu er­rich­ten, da­bei geht es je­doch le­dig­lich dar­um, die Struk­tur der Burg kennt­lich zu ma­chen und zu er­hal­ten. Da­durch, dass der Fal­ken­berg selbst "­ar­bei­tet" wird es auch im­mer wie­der nötig sein, Mau­ern zu be­gra­di­gen, um das Bo­den­denk­mal Fal­ken­burg zu er­hal­ten.

