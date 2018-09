Auf dem Weg zum Arbeitsplatz

Informationstag für Frauen mit Migrationshintergrund

Kreis Lip­pe. Was brin­gen Schu­le, Aus­bil­dung und Be­ruf und wie komme ich ei­gent­lich an einen Ar­beits­platz? Diese wei­te­ren Fra­gen beim "­Tag für Frau­en" am Frei­tag, 21. Sep­tem­ber, von 9 bis 15 Uhr, im Kreis­haus in Det­mold be­ant­wor­tet wer­den. Die In­fo­ver­an­stal­tung rich­tet sich an Teil­neh­me­rin­nen mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund und wird or­ga­ni­siert vom Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trum (KI) Lippe und dem Netz­werk Wie­der­ein­stieg Lip­pe. "Wir möch­ten in­for­mie­ren und mo­ti­vie­ren, aber vor al­lem auch Mut ma­chen, den Weg in den Ar­beits­markt zu wa­gen", so Mar­git Mo­nika Hahn vom KI Lip­pe.

Nach­dem die Auf­takt­ver­an­stal­tung im ver­gan­ge­nen Jahr gut an­ge­nom­men wur­de, ha­ben die Ko­ope­ra­ti­ons­part­ner das Kon­zept wei­ter­ent­wi­ckelt: In die­sem Jahr gibt es noch mehr Aus­stel­ler und Zeit für die in­di­vi­du­elle Be­ra­tung. Zu­sätz­lich führen ver­schie­dene Re­fe­ren­ten Work­shops durch. "Wir wol­len im We­sent­li­chen zwei Grup­pen an­spre­chen: Frau­en, die als Flücht­linge nach Deutsch­land ge­kom­men sind, schon ei­nige Deutsch­kennt­nisse ha­ben und sich ü­ber Wege in den deut­schen Ar­beits­markt in­for­mie­ren möch­ten. Aber auch Frau­en, die schon lange in Deutsch­land le­ben und jetzt kon­kre­tere Wün­sche zur Auf­nahme ei­ner Be­rufs­tätig­keit ha­ben", so Silke Quent­meier vom Netz­werk Wie­der­ein­stieg Lip­pe. Be­su­che­rin­nen ha­ben auch die Mög­lich­keit, Be­wer­bungs­fo­tos er­stel­len zu las­sen, Kon­takte zu knüp­fen und Ge­spräche zu führen. Bei Be­darf kön­nen sie die Un­ter­stüt­zung von Sprach­ver­mitt­le­rin­nen in An­spruch neh­men. Alle De­tails zum Pro­gramm gibt es bei Mar­git Mo­nika Hahn un­ter (05231) 62-4310 oder auf "ww­w.will­kom­men-in-lip­pe.­de".

vom 19.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38A

