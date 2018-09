Offene Ateliers in Lippe

Kreis Lippe / Bra­ke. Die Of­fe­nen Ate­liers star­ten in Lippe mit ei­ner Aus­stel­lung am Frei­tag, 21. Sep­tem­ber, im Schloss Bra­ke. Diese Prä­sen­ta­tion als Vor­schau zu den Of­fe­nen Ate­liers am Sams­tag, 6. und Sonn­tag, 7. Ok­to­ber, je­weils von 12 bis 18 Uhr, wird von der Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann um 18 Uhr eröff­net. Mehr als 70 Künst­ler, dar­un­ter auch Ate­lier­ge­mein­schaf­ten aus Lip­pe, neh­men an die­sem Pro­jekt der Kul­tu­r­agen­tur des Lan­des­ver­ban­des Lippe teil. In die­sem Jahr seien auch viele "Erst­täter" un­ter den teil­neh­men­den Künst­lern, heißt es in ei­ner Ankün­di­gung. Die je­wei­li­gen Ate­liers sind im be­glei­ten­den Ka­ta­log auf­ge­lis­tet.

