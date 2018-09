Keine Energieberatung in Detmold

Kreis Lip­pe. Die Ener­gie­be­ra­tung im Kreis­haus in Det­mold fällt am mor­gi­gen Don­ners­tag, 20. Sep­tem­ber, aus. Ener­gie­be­ra­ter Matt­hias Ans­bach steht wie­der am 4. Ok­to­ber von 14 bis 18 Uhr für Fra­gen rund um das Thema Ener­gie­spa­ren zur Ver­fü­gung. In­for­ma­tio­nen zu dem Ser­vice gibt es ü­ber die ein­heit­li­che Behör­den­num­mer 115.

vom 19.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38A

