Auch Kinderbuchautorin Kirsten Boie macht sich für die Lesekompetenz stark

Kreis Lippe (k­m). Alle fünf Jahre wird an den Grund­schu­len die In­ter­na­tio­nale Grund­schul-Lese-Un­ter­su­chung. Kurz IGLU, durch­ge­führt. Da­durch soll das Lern- und Leis­tungs­ni­veau welt­weit ver­gleich­bar ge­macht wer­den. Die letzte Un­ter­su­chung hat 2016 statt­ge­fun­den. Das ist zwar be­reits zwei Jahre her, aber die Er­geb­nisse la­gen erst Ende des letz­ten Jah­res vor. Dis­ku­tiert wur­den sie erst in die­sem Jahr. Seit­dem wird an Maß­nah­men ge­ar­bei­tet, um die Le­se­kom­pe­tenz zu ver­bes­sern. Aus­schlag­ge­bend für den Hand­lungs­be­darf ist Deutsch­lands schlech­tes Ab­schnei­den im Län­der­ver­gleich. Bis­her stand die Bun­des­re­pu­blik auf ei­nem der obe­ren Rän­ge. Jetzt ha­ben aber ei­nige Län­der auf­ge­holt und Deutsch­land liegt nur noch auf Platz 21. Wie schon da­mals beim PISA Test ist das nicht mehr ak­zep­ta­bel, so dass jetzt Hand­lun­gen fol­gen. Auch die ak­tu­elle Stu­die zur Ef­fek­ti­vität der Lehr­me­tho­den lässt sich in die­sen Zu­sam­men­hang ein­ord­nen. Die Fi­bel­me­thode soll dem­nach am Ef­fek­tivs­ten späte­ren Recht­schreib­feh­lern vor­beu­gen. An der Grund­schule in Det­mold-Hid­de­sen und an wei­te­ren Schu­len in Lippe wird nach der Sil­ben­me­thode Le­sen ge­lehrt und ge­lernt. Ein Vor­teil ist hier­bei, dass die Kin­der die Sil­ben ü­ber Ge­bär­den und Ar­ti­ku­la­tion ler­nen und da­durch auch gleich­zei­tig Recht­schrei­bung und Sil­ben­tren­nung von An­fang an trai­nie­ren. In die­sem Zu­sam­men­hang ist die Ham­bur­ger Er­klärung ent­stan­den. Un­ter dem Slo­gan "Je­des Kind muss le­sen ler­nen!" hat die Kin­der­buch­au­to­rin Kirs­ten Boie eine Un­ter­schrif­ten­ak­tion ge­st­ar­tet, de­ren Un­ter­zeich­ner sich für mehr Le­se­för­de­rung aus­spre­chen. Kirs­ten Boie kennt man vor al­lem durch "­Die Kin­der aus dem Möwen­weg" oder "­Der kleine Rit­ter Trenk". Die Schu­len sol­len und müs­sen in die Pflicht ge­nom­men wer­den, da nur so alle Kin­der auch wirk­lich er­reicht wer­den kön­nen. Nun lässt sich ar­gu­men­tie­ren, dass seit 2015 die Zahl von Fa­mi­lien mit Mi­gra­ti­ons­hin­ter­grund und da­mit auch die Zahl der Kin­der, die Deutsch nicht als Mut­ter­spra­che spre­chen, deut­lich an­ge­stie­gen ist. Der Stu­die zu­folge ha­ben sich die Un­ter­schiede zwi­schen deutsch­spra­chi­gen und nicht-deutsch­spra­chi­gen Kin­dern aber seit 2011 eben­falls nicht ver­än­dert. Die so­ge­nann­ten "Will­kom­mensklas­sen", wie sie auch an vie­len Grund­schu­len in Lippe ein­ge­rich­tet wur­den, ha­ben viel zum Spra­ch­er­werb und zur In­te­gra­tion bei­ge­tra­gen. Da sich be­reits da­mals der Leh­rer­man­gel ab­zeich­ne­te, setz­ten die Schu­len auch auf eh­ren­amt­li­che Hel­fer. Dies kann je­doch keine dau­er­hafte Lö­sung sein. Außer­dem muss För­der­un­ter­richt für den Spra­ch­er­werb und für Kin­der mit ei­ner Lese- und Recht­schreib­schwäche vor al­lem durch Fach­kräfte er­fol­gen, wie es, bei­spiels­weise an der Grund­schule in Det­mold-Hid­de­sen der Fall ist. Um die För­de­rung in den Schu­len zu rea­li­sie­ren, müs­sen aber erst ein­mal ge­nug Leh­rer ein­ge­stellt wer­den, da nur so kleine Klas­sen­größen mit in­ten­si­verer Lern­be­treu­ung mög­lich sind. Auch in Lippe feh­len die Lehr­kräf­te. Etwa 15.000 Stel­len wa­ren zu Be­ginn des lau­fen­den Schul­jah­res in NRW noch un­be­setzt. Für NRW-Schul­mi­nis­te­rin Yvonne Ge­bauer ist der Lehr­er­be­ruf ein be­son­de­res und wich­ti­ges Amt, habe er doch mit Kin­dern und da­mit mit der Zu­kunft zu tun. 600 neue Stel­len für so­zi­al­päd­ago­gi­sche Fach­kräfte hat das Mi­nis­te­rium für Schule und Bil­dung NRW dafür an Grund­schu­len aus­ge­schrie­ben. Nicht alle konn­ten auch be­setzt wer­den. "Es ist uns wich­tig, auch ne­ben dem Un­ter­richt An­reize zum Le­sen zu schaf­fen", er­klärt Leh­re­rin Re­nate Kuri-Wies­ler. Zu die­sen An­rei­zen gehören freie Le­se­stun­den, Klas­sen­büche­rei­en, der Ein­satz von eh­ren­amt­li­chen, so­ge­nann­ten Le­semüt­tern, Pro­jekt­wo­chen zum Thema Le­sen und die Ko­ope­ra­tion mit Stadt­teilbüche­rei­en, so fern vor­han­den. Die IGLU-Stu­die zur Lese- und Text­kom­pe­tenz hält sie grundsätz­lich für sinn­voll. "­Die Stu­die be­wirkt et­was und sorgt dafür, dass Le­se­för­de­rung selbst ge­för­dert wird." ­Ne­ben dem Un­ter­richt sol­len außer­dem zu­sätz­li­che An­ge­bote wie Schul­bi­blio­the­ken ein­ge­rich­tet oder aus­ge­baut wer­den, und so die Lust am Le­sen und da­mit die Le­se­kom­pe­tenz för­dern. Am 20. Sep­tem­ber, dem Welt­kin­der­tag, soll die Pe­ti­tion an die Bil­dungs­mi­nis­te­rien der Län­der, die Bun­des­bil­dungs­mi­nis­te­rin und die Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz ü­ber­ge­ben wer­den. Es bleibt zu hof­fen, dass bald et­was ge­tan wird, denn an­sons­ten wird sich die Kam­pa­gne "Schreib dich nicht ab. Lern le­sen und schrei­ben.", die Ende der 90er den etwa vier Mil­lio­nen An­al­pha­be­ten Mut ma­chen soll­te, in ei­nem Volks­hoch­schul­kurs le­sen und schrei­ben zu ler­nen, si­cher­lich wie­der­ho­len.

