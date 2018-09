Alle Kinder lernen lesen?

Zum Weltkindertag ist auch die Lesekompetenz ein Thema

Kreis Lippe (k­m). Vor drei Wo­chen sind in Ost­west­fa­len-Lippe 17.680 Erst­kläss­ler ein­ge­schult wor­den. Bei vie­len Ein­schu­lun­gen wird da­bei tra­di­tio­nell das Lied "Alle Kin­der ler­nen le­sen" von Wil­helm Topsch ge­sun­gen. Ge­nau die­ses Lied scheint in­halt­lich aber nicht mehr zu stim­men. So lau­tet zu­min­dest die Schluss­fol­ge­rung aus IGLU, der In­ter­na­tio­na­len Grund­schul-Lese-Un­ter­su­chung, die alle fünf Jahre wie­der­holt wird. In der 2016 durch­ge­führ­ten Stu­die ist man zu dem Er­geb­nis ge­kom­men, dass "18,9 Pro­zent der Schü­le­rin­nen und Schü­ler in Deutsch­land nicht die Kom­pe­tenz­stufe II­I", also ein nicht aus­rei­chen­des Leis­tungs­ni­veau im Le­sen, er­rei­chen. Wei­ter kann man da­von aus­ge­hen, dass diese Kin­der mit er­heb­li­chen Schwie­rig­kei­ten beim Ler­nen in al­len Fächern in der Se­kun­dar­stufe I kon­fron­tiert sein wer­den. Le­se­för­de­rung zum Welt­kin­der­tag al­so. Le­sen ist wich­tig. Die­ser Aus­sage wi­der­spricht wohl auch nie­mand. Mitt­ler­weile kön­nen aber fast zwan­zig Pro­zent al­ler Viert­kläss­ler nicht mehr gut ge­nug le­sen, um einen Text mit al­len Ein­zel­hei­ten zu er­fas­sen. Aus die­sen Viert­kläss­lern wer­den in ab­seh­ba­rer Zeit Er­wach­se­ne, die in Aus­bil­dung und Be­ruf er­heb­li­che Schwie­rig­kei­ten be­kom­men wer­den. Sie kön­nen nicht rich­tig le­sen oder es zu­min­dest nicht gut ge­nug, um Texte vollstän­dig und rich­tig zu er­fas­sen. Viele Erst­kläss­ler freuen sich dar­auf, end­lich le­sen zu ler­nen. Die Mo­ti­va­tion zum Le­sen ist also durch­aus vor­han­den. Das stellt auch das Bun­des­mi­nis­te­rium für Bil­dung und For­schung fest. Die Stu­die zeigt aber auch, dass nur ein Drit­tel al­ler Schü­le­rin­nen und Schü­ler mit Le­se­schwächen För­der­un­ter­richt be­kommt. Diese man­gelnde För­de­rung von Schü­le­rin­nen und Schü­lern mit Schwächen beim Le­sen führt zu der bil­dungs­po­li­ti­schen Fol­ge­rung, dass eine "­ge­zielte För­de­rung von Schü­le­rin­nen und Schü­lern mit be­son­de­ren Schwie­rig­kei­ten im Le­sen" not­wen­dig ist. Eher eine ver­mehr­te, ge­zielte För­de­rung. Die Prä­si­den­tin der Kul­tus­mi­nis­ter­kon­fe­renz und Mi­nis­te­rin für Kul­tus, Ju­gend und Sport des Lan­des Ba­den-Würt­tem­berg, Dr. Su­sanne Ei­sen­mann hat die Er­geb­nisse als Erste kom­men­tiert und das Le­sen als eine grund­le­gende Kul­tur­tech­nik her­vor­ge­ho­ben, die den Schlüs­sel zum Bil­dungs­er­folg lie­fert. Wo­mit sie recht hat. Wenn das Le­sen aber so wich­tig ist, warum hat man dann nicht schon viel eher mit der Le­se­för­de­rung an­ge­fan­gen? Die Werte der Stu­dien von 2011 und 2016 zei­gen keine er­heb­li­chen Un­ter­schie­de. Ein­deu­tig ge­sagt wird es nicht, aber die Ver­mu­tung liegt na­he, dass auf­grund Deutsch­lands ver­gleichs­weise gu­ter Po­si­tion im in­ter­na­tio­na­len Ver­gleich 2011 kein Hand­lungs­be­darf ge­se­hen wur­de. Jetzt ist Deutsch­land aber von Platz 5 auf Platz 21 ab­ge­rutscht, wo­durch Le­se­för­de­rung in der Bil­dungs­po­li­tik zum ak­tu­el­len Thema auf­ge­stie­gen ist. … mehr auf Seite 2 Das Mär­chen von den Bre­mer Stadt­mu­si­kan­ten kann nach der Sil­ben­me­thode schon in der ers­ten Klasse ge­le­sen wer­den. Fo­to: Merz

vom 19.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38A

