Datenschutz Patiententag

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Da­ten­schutz ist spätes­tens seit dem 25. Mai 2018, dem In­kraft­tre­ten der EU-Grund­ver­ord­nung, in al­ler Mun­de, auch bei Sport­ver­ei­nen. Um de­ren Fra­gen zu be­ant­wor­ten, hat der Sport­ver­band Det­mold die Ex­per­tin Jutta Stork vom Lan­des­s­port­bund aus Dort­mund ein­ge­la­den. Na­hezu fünf Stun­den dau­erte die Ver­an­stal­tung – ein Zei­chen dafür, wie sehr das Thema un­ter den Nä­geln brennt. "­Zu­neh­mende ge­sell­schaft­li­che Sen­si­bi­li­sie­rung, Schutz des Per­sön­lich­keits­rechts Be­trof­fe­ner ei­ner­seits und die mög­li­che Ahn­dung bei Ver­stößen zu­las­ten ei­nes Ver­eins an­de­rer­seits macht die Not­wen­dig­keit deut­lich, warum sich ein Ver­ein mit dem Thema be­fas­sen muss", schreibt der Sport­ver­band Det­mold in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. ­Die Re­fe­ren­tin skiz­zierte die An­wen­dungs­be­rei­che und die zen­tra­len Be­griffs­be­stim­mun­gen der EU-Da­ten­schutz-Grund­ver­ord­nung und des Bun­des­da­ten­schutz­ge­set­zes und er­läu­ter­te, was bei der Da­te­ner­he­bung zu be­ach­ten ist. Die Ein­hal­tung der Re­ge­lun­gen sei bei Be­darf nach­zu­wei­sen. Stork be­nannte zu­dem Maß­nah­men, die ein Sport­ver­ein er­grei­fen muss be­zie­huns­g­weise kann, zum Bei­spiel die Auf­nahme ei­ner Da­ten­schutz­klau­sel in die Ver­eins­sat­zung, die Auf­stel­lung ei­ner Da­ten­schutz­ord­nung, die Ver­pflich­tung der Mit­ar­bei­ter auf das Da­ten­ge­heim­nis oder die Be­nen­nung ei­nes Da­ten­schutz­be­auf­trag­ten. Wei­tere In­for­ma­tio­nen fin­den sich un­ter "ww­w.vibbs.­de" im In­ter­net. Vor­aus­sicht­lich soll Ende des Mo­nats eine wei­tere Da­ten­schutz-Ver­an­stal­tung des Kreiss­port­bun­des Lippe (KSB) statt­fin­den. Mit­glieds­ver­eine des Kreiss­port­bun­des Lippe ha­ben zu­dem die Mög­lich­keit bis zu sechs kos­ten­lose Be­ra­tungs­stun­den durch Be­ra­te­rin­nen und Be­ra­ter des Lan­des­port­bun­des zu be­an­spru­chen Kreis Lippe-Det­mold (la). Am heu­ti­gen Mitt­woch fin­det der vierte Pa­ti­en­ten­tag des Lymphnetz­werk Lippe e.V. statt. Un­ter an­de­rem wird es Vor­träge zu dem Thema Lym­phö­dem und Krebs und eine Po­di­ums­dis­kus­sion mit Be­trof­fe­nen und Selbhil­fe­grup­pen ge­ben. Ver­an­stal­tungs­ort ist das Me­di­cum Det­mold in der Rönt­gen­straße auf der Kon­fe­ren­ze­bene im vier­ten Stock. Be­ginn ist um 18 Uhr. Der Ein­tritt ist frei.

vom 19.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38A

