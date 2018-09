Italienische Momente in 40 Bildern

Eröffnung einer Fotoausstellung in der VHS

Det­mold. Die Deutsch-Ita­lie­ni­sche Ge­sell­schaft Lippe-Det­mold e.V. eröff­net am Don­ners­tag, 20. Sep­tem­ber um 19 Uhr eine Aus­stel­lung mit dem Ti­tel "Sce­na­rio Ita­liano – ein fo­to­gra­fi­scher Essay" . Die Werke des Det­mol­der Fo­to­gra­fen Bern­hard C. Hart­mann sind in den Räum­lich­kei­ten der Volks­hoch­schule (V­HS) Det­mold, Krumme Straße 20, zu se­hen.

Auf zahl­rei­chen Rei­sen vom Nor­den des Stie­fels bis in den tie­fen Sü­den hat Hart­mann Sze­na­rien ita­lie­ni­schen Le­bens im Bild fest­ge­hal­ten. Auf dem Hin­ter­grund der wech­sel­vol­len Ge­schich­te, der kul­tu­rel­len Be­deu­tung, aber auch der ge­sell­schaft­li­chen und po­li­ti­schen Wi­der­sprüche durch­streifte er das Land auf der Su­che nach be­son­de­ren Mo­men­ten und Kon­stel­la­tio­nen. Für die Aus­stel­lung hat Hart­mann ca. 40 Fo­tos zu­sam­men­ge­stellt, die von stil­le­ben­ar­ti­gen Kom­po­si­tio­nen bis hin zum ent­schei­den­den Au­gen­blick ei­ner Ak­tion eine große Band­breite bein­hal­ten. Der Fo­to­graf möchte den Be­trach­ter an­re­gen, durch ge­naues und be­wuss­tes Hin­schauen die Sze­na­rien "zu ent­schlüs­seln". Er sieht seine Zu­sam­men­stel­lung selbst als fo­to­gra­fi­schen Essay, weil er sich ü­ber die Bil­der auf eine ganz per­sön­li­che und in­ten­siv erzählende Weise dem Thema – in die­sem Fall dem Land Ita­lien – nähert. Da­bei möchte er den Be­trach­ter mit­neh­men. Die Eröff­nungs­ver­an­stal­tung wird mu­si­ka­lisch be­glei­tet von Wal­ter Wai­dosch und An­ette Ge­bau­er. Die Aus­stel­lung ist bis zum 16. No­vem­ber in der VHS Det­mold zu den Ge­schäfts­zei­ten zu se­hen. Der Ein­tritt ist frei.

vom 19.09.2018 | Ausgabe-Nr. 38A

Drucken | Versenden