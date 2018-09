Tag der offenen Tür

La­ge. Die Frei­wil­lige Feu­er­wehr Lage lädt am Sonn­tag, 16. Sep­tem­ber, zum Tag der of­fe­nen Tür an ih­rer Feu­er­wa­che, am Bau­hof 1. An die­sem Tag soll den Be­su­chern von 10 bis 17 Uhr die Mög­lich­keit ge­ge­ben wer­den, sich einen Ein­druck von der Ar­beit der Feu­er­wehr zu ma­chen und sich die Feu­er­wa­che so­wie die Fahr­zeuge an­zu­schau­en. Es wird an die­sem Tag eine große Fahr­zeug­schau und ver­schie­dene Vor­führun­gen ge­ben, heißt es in der Ankün­di­gung. Zeit­gleich soll auch das 25-jäh­rige Be­ste­hen der Ju­gend­feu­er­wehr Gruppe Lage Kern­stadt ge­fei­ert wer­den. Diese wurde bei ei­nem Tag der of­fe­nen Tür vor 25 Jah­ren of­fi­zi­ell ge­grün­det.

vom 15.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37B

