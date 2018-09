Hundeschwimmen

Saisonabschluss im Hörster Freibad

Lage-Hörs­te. Be­reits zum sieb­ten Mal fin­det am Sonn­tag, 16. Sep­tem­ber das Hun­de­schwim­men im Hörs­ter Frei­bad statt. Von 11 bis 16 Uhr kön­nen sich die Vier­bei­ner im und um das Was­ser ver­gnü­gen. Bei Kaf­fee, Ku­chen, Brat­wurst und kal­ten Ge­tränk hof­fen die Ver­an­stal­ter auf einen hun­de­freund­li­chen Nach­mit­tag. Die Kos­ten be­tra­gen zwei Euro pro Hund. Das Hun­de­schwim­men ist der mitt­ler­weile schon tra­di­tio­nelle Ab­schluss der Frei­bad­sai­son in Hörs­te. Beim letz­ten Mal spran­gen fast 200 Hunde ins kühle Nass. Noch bis ein­sch­ließ­lich Sams­tag bleibt das Wald­frei­bad der­weil den Zwei­bei­nern vor­be­hal­ten und ist täg­lich von 14 bis 18 Uhr geöff­net. Mit der Sai­son 2018 zeigt sich das Frei­bad­t­eam zu­frie­den: Am heißes­ten Tag wa­ren ü­ber 900 Gäste da.

vom 15.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37B

Drucken | Versenden