"[Rass] ismussensibilität" fragt nach Ursachen

Programm im Integrationszentrum

Kreis Lip­pe. Die gleich­be­rech­tigte Teil­habe al­ler Men­schen in Lippe an der Ge­sell­schaft ist ein zen­tra­les An­lie­gen des Kom­mu­na­len In­te­gra­ti­ons­zen­trums des Krei­ses Lippe (KI). Dar­aus lei­tet sich die Auf­gabe ab, auf Dis­kri­mi­nie­rung auf­merk­sam zu ma­chen und diese ab­zu­bau­en. "Das ras­sis­mus­sen­si­ble Ar­bei­ten war und ist ent­spre­chend ein wich­ti­ges Kenn­zei­chen in den viel­fäl­ti­gen An­ge­bo­ten des KI2, schreibt der Kreis Lippe in ei­ner Pres­se­mit­tei­lung. "Das KI und da­mit auch der Kreis Lippe stel­len sich ge­gen jede Form des Ex­tre­mis­mus, egal von wem die­ser aus­geht und ge­gen wen er ge­rich­tet ist", be­tont in die­sem Zu­sam­men­hang der zu­stän­dige Ver­wal­tungs­vor­stand Karl-Ei­tel John. Die Kreis­ver­wal­tung setze sich für In­te­gra­tion und Ver­stän­di­gung ein und för­dere so­ziale und kul­tu­relle Di­ver­sität, so John wei­ter. Die An­ti­dis­kri­mi­nie­rungs­ar­beit hat nun im KI einen noch höhe­ren Stel­len­wert Mit dem neuen Ar­beits­kreis "[Rass]is­mus­sen­si­bi­lität", or­ga­ni­siert von Anne Grit Ban­gura und Dr. Frank Oli­ver Klu­te. Ne­ben den be­wuss­ten stün­den auch die viel­fäl­ti­gen Wege der un­be­wuss­ten Dis­kri­mi­nie­run­gen im Fo­kus. Die Ar­beit solle sich nicht nur auf Ras­sis­mus be­schrän­ken, son­dern auch an­dere -is­men wie den Se­xis­mus oder den Klas­sis­mus im Blick ha­ben. Da­her seien im Ti­tel die ers­ten vier Buch­sta­ben in Klam­mern ge­setzt wor­den. "Es geht da­bei nicht dar­um, dog­ma­tisch den Zei­ge­fin­ger zu er­he­ben und Vor­würfe zu for­mu­lie­ren", er­klärt Klu­te. "Es geht dar­um, die Men­schen in die Lage zu ver­set­zen, selbst zu er­ken­nen, wie man den An­de­ren sieht und warum das so ist." Es rei­che nicht aus, sich mit­tels der gän­gi­gen Mus­ter bei­spiels­weise vom Ras­sis­mus zu di­stan­zie­ren, son­dern sollte ich mit den Ur­sa­chen aus­ein­an­der­set­zen, wie Klute dar­legt: "Auch auf die Ge­fahr hin, sich da­bei selbst wie­der­zu­fin­den."­Denn Ras­sis­men wer­den auf der so­zia­len Ebene re­pro­du­ziert. Das er­folgt for­mell durch po­li­ti­sche Ab­hand­lun­gen, durch die Me­dien und auf dem Bil­dungs­sek­tor so­wie in­for­mell bei der So­zia­li­sa­tion in der Fa­mi­lie, bei Ge­sprächen in der Nach­bar­schaft, un­ter Freun­den und in an­de­ren pri­va­ten Si­tua­tio­nen. "­Des­sen muss man sich be­wusst wer­den und bei sei­nem Wir­ken mit be­den­ken, um sie zu ver­mei­den", er­läu­tert Klu­te. So ent­halte al­lein der Vor­gang der In­te­gra­tion schon die Ge­fahr, in der Ka­te­go­ri­sie­rung zwi­schen Deut­schen und Nicht-Deut­schen zu ver­har­ren und eher das Tren­nende als das Ver­bin­dende zu be­to­nen.Das KI lädt In­ter­es­sierte zur Mit­ar­beit an die­sem viel­schich­ti­gen Thema ein. Für wei­tere In­for­ma­tio­nen ste­hen Anne Grit Ban­gura te­le­fo­nisch un­ter (05231) 62-2801 oder "a.­ban­gu­ra@­kreis-lip­pe.­de" so­wie Dr. Frank Oli­ver Klute te­le­fo­nisch un­ter (05231) 62-2651 oder "f.klu­te@­kreis-lip­pe.­de" zur Ver­fü­gung.

vom 15.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37B

