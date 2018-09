Neuer Ratgeber zur Studienwahl

Kreis Lip­pe. Ab so­fort ist die 48. Aus­gabe des Rat­ge­bers "­Stu­dien­wahl" er­hält­lich. Der of­fi­zi­elle Stu­di­en­füh­rer für Deutsch­land bie­tet einen Ü­ber­blick ü­ber alle Stu­dien­mög­lich­kei­ten und ver­knüpft sich eng mit dem In­ter­net­por­tal "ww­w.­stu­dien­wahl.­de". An den mehr als 400 Hoch­schu­len in Deutsch­land gibt es ü­ber 18.000 Stu­diengän­ge. Um Stu­dien­in­ter­es­sier­ten in die­sem brei­ten An­ge­bot die Ori­en­tie­rung zu er­leich­tern, ord­net "­Stu­dien­wahl" alle Stu­di­en­fächer nach Stu­di­en­fel­dern. So kön­nen die Le­se­r­in­nen und Le­ser bei ih­rer Su­che nach ei­nem pas­sen­den Stu­dien­gang the­ma­tisch vor­ge­hen. Sie er­hal­ten In­for­ma­tio­nen zu Vor­aus­set­zun­gen, In­hal­ten und Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten im je­wei­li­gen Be­reich. Und dank cross­me­dia­ler Ver­zah­nung mit der On­line-Stu­dien­gang­su­che "­fin­der" auf "ww­w.­stu­dien­wahl.­de" kön­nen sie ihre Re­cher­che di­gi­tal fort­set­zen und de­tail­liert nach Stu­di­en­an­ge­bo­ten un­d/o­der -or­ten su­chen. Von Stu­di­en­fi­nan­zie­rung ü­ber Woh­nen bis hin zu Ver­si­che­run­gen – in der neuen Aus­gabe von "­Stu­dien­wahl" er­fah­ren die Le­ser al­les, was sie als zukünf­tige Stu­die­rende wis­sen müs­sen. Auch wer noch keine Idee hat, wie es nach dem Ab­itur wei­ter­ge­hen soll, fin­det im Hand­buch hilf­rei­che Tipps. Und egal ob bun­des­weit oder ört­lich, mit "­Stu­dien­wahl" kann sich je­der in­for­mie­ren, wie eine Be­wer­bung ab­läuft und wer bei Fra­gen wei­ter­hilft. Das 384 Sei­ten um­fas­sende Buch wird von der Stif­tung für Hoch­schul­zu­las­sung und der Bun­de­s­agen­tur für Ar­beit her­aus­ge­ge­ben. Schü­ler der Vor­ab­gangs­klas­sen an Schu­len, die zur all­ge­mei­nen Hoch­schul­reife führen, und in Ab­schluss­klas­sen an Schu­len, die die Fach­hoch­schul­reife ver­mit­teln, er­hal­ten das Buch kos­ten­los von ih­rer Schu­le. Alle an­de­ren kön­nen es zum Preis von 9,80 Euro im Buch­han­del er­wer­ben oder di­rekt beim Ver­lag un­ter "ww­w.­stu­dien­wahl.­de/­be­stel­len.ht­m" be­stel­len. Alle In­halte des Bu­ches fin­den Stu­dien­in­ter­es­sierte auch im In­ter­net­por­tal "ww­w.­stu­dien­wahl.­de". Hinzu kom­men re­gel­mäßige The­men des Mo­nats. Hier ste­hen zum Bei­spiel ein­zelne Stu­di­en­fel­der wie In­for­ma­tik oder The­men wie krea­tive Stu­diengänge im Mit­tel­punkt. Auch an­dere stu­di­en­re­le­vante Aspekte wer­den ak­tu­ell be­leuch­tet. Der mo­nat­lich er­schei­nende Newslet­ter kann kos­ten­frei un­ter "ww­w.­stu­dien­wahl/­newslet­ter.ht­m" abon­niert wer­den.

