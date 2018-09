Andreas Pinkwart gratuliert der Gilde zum 25-Jährigen

Feierstunde zum Jubiläum der Detmolder Wirtschaftsförderung

Gilde-Pro­ku­rist Thors­ten Brink­mann, Det­molds Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler, NRW-Wirt­schafts­mi­nis­ter Prof. Dr. An­dreas Pink­wart, IHK-Prä­si­dent Vol­ker Stein­bach, Gilde-Ge­schäfts­füh­rer Rolf Mer­chel, Axel Mar­tens (IHK Lippe zu Det­mold) und Arnd Paas (Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold, von links). Fo­to: Gilde

Det­mold. Pro­mi­nen­ter Gra­tu­lant im Gilde-Zen­trum: Bei der Fei­er­stunde zum Ju­biläum der städ­ti­schen Wirt­schafts­för­de­rungs­ge­sell­schaft gra­tu­lierte auch NRW-Wirt­schafts­mi­nis­ter An­dreas Pink­wart zum 25-jäh­ri­gen Be­ste­hen. Er lobte die Gilde für ihre er­folg­rei­che Ar­beit an der Schnitt­stelle von Wirt­schaft, Wis­sen­schaft und Ver­wal­tung.

"­Die Gilde kann eine stolze Bi­lanz vor­wei­sen", er­klärte der FDP-Po­li­ti­ker. Det­molds Bür­ger­meis­ter und Gilde-Auf­sichts­rats­vor­sit­zen­der Rai­ner Hel­ler ver­wies ebenso auf die en­ga­gierte Mit­tel­stands­för­de­rung der städ­ti­schen Toch­ter­ge­sell­schaft und de­ren außer­or­dent­lich star­ken Er­folgs­zah­len: "­Die Gilde leis­tet durch ih­ren um­fas­sen­den Stand­ort-Ser­vice – von der Un­ter­stüt­zung bei der Un­ter­neh­mens­grün­dung, der ge­ziel­ten Wei­ter­ent­wick­lung des Wirt­schafts­stand­orts so­wie Pro­jek­ten und In­itia­ti­ven zu wich­ti­gen Zu­kunfts­the­men – einen wert­vol­len Bei­trag, um Ar­beitsplätze in der Stadt zu schaf­fen und zu si­chern." Durch Aus­bil­dungs­pro­jekte der Gilde konn­ten zu­dem bis heute rund 400 neue Aus­bil­dungs­plätze in Lippe rea­li­siert wer­den. Da­bei ak­qui­rierte das Team zu­sätz­li­che Aus­bil­dungs­plätze und un­ter­stützte mehr als 300 lip­pi­sche Be­triebe während ih­rer Aus­bil­dung. Im Auf­trag des Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­ums trägt die Gilde als CSR-Kom­pe­tenz­zen­trum das Thema "­Ge­sell­schaft­li­che Ver­ant­wor­tung" in mit­telstän­di­sche Be­triebe in Ost­west­fa­len-Lip­pe. Und auch künf­tig wird die Gilde wei­tere Mit­tel­stands-Pro­jekte zum Thema Aus­bil­dung und Fach­kräf­te­si­che­rung so­wie Di­gi­ta­li­sie­rung und Un­ter­neh­mens­ver­ant­wor­tung in­iti­ie­ren. Bis heute hat sie mehr als 9,1 Mil­lio­nen Euro an Pro­jekt-För­der­mit­tel nach Lippe ge­holt, um den hei­mi­schen Stand­ort ge­zielt zu stär­ken.

vom 15.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37B

