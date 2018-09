Diskutieren erwünscht

Det­mold. In ei­nem Kur­sus der Volks­hoch­schule (V­HS) Det­mold-Lemgo wer­den Streif­züge durch die Po­si­tio­nen und Ge­schichte der Phi­lo­so­phie un­ter­nom­men, die &l­t;­span class="­plain­links­"&g­t;– wenn ge­wünscht &l­t;­span class="­plain­links­"&g­t;– auch In­ter­es­sen und Vor­schläge der Teil­neh­mer auf­grei­fen. Das ge­mein­same Dis­ku­tie­ren soll da­bei nicht zu kurz kom­men. Der Kur­sus (1819-D2411) be­ginnt am Diens­tag, 18. Sep­tem­ber um 17.45 Uhr und fin­det in der Al­ten Schule am Wall, Raum 201, statt. Nähere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 977232 oder im In­ter­net un­ter "ww­w.vhs-det­mold-lem­go.­de".

vom 15.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37B

Drucken | Versenden