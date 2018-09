Kids lernen "Nein" zu sagen

Ferienprojekt der OGS Ahornstraße

Bad Sal­zu­flen. Im Rah­men ei­nes Fe­ri­en­pro­jek­tes der Of­fe­nen Ganz­tags­schule Ahorn­straße war die Selbst­si­cher­heits-Schule Pe­li­kan zu Gast in der Turn­halle der Grund­schule Ahorn­stras­se. In die­sem Som­mer­fe­rien-Pro­gramm fand an in der OGS Ahorn­straße (Trä­ger: AWO So­ziale Dienste Lip­pe) ein be­son­de­res An­ge­bot statt: ein Selbst­si­cher­heits-Trai­ning. Or­ga­ni­siert wurde dies von der OGS, die ver­ant­wort­lich ist für das Ganz­tags­pro­gramm und den In­halt der Fe­ri­en­spiel­zeit. Dies­mal wa­ren die In­struk­to­ren der Selbst­si­cher­heits-Schule Pe­li­kan für eine Wo­che Gast in der Turn­hal­le. Ge­lei­tet wurde das Pro­jekt von Heike Pe­li­kan: "­Die Idee, die in sol­chen Pro­jek­ten im Vor­der­grund steht, ist es, den Kin­dern in den Trai­nings­stun­den et­was zu ver­mit­teln, dass Ih­nen im All­tag auch wirk­lich be­hilf­lich ist. Vor al­lem mit viel Be­we­gung, Spaß und Ab­wechs­lung."

Stark, selbst­be­wusst und si­cher zu sein, in der Schule oder auf der Straße. Dies war das Haupt­thema der OGS-Kin­der aus al­len 4 Jahr­gän­gen. Das Motto der Pe­li­kan-Schu­len ist es, Selbst­ver­trauen und Selbst­si­cher­heit, ge­sun­den Re­spekt und gu­tes Be­neh­men, Kon­flikt­ver­mei­dung und ge­walt­freie Selbst­ver­tei­di­gung zu ver­mit­teln. In­struk­to­rin Heike Pe­li­kan er­läu­terte klei­ne, aber ef­fek­tive Be­frei­ungs­tech­ni­ken, die von den Schü­lern dann mit großer Be­geis­te­rung an­ge­wen­det wur­den. "In un­se­rem ABC der Si­cher­heit steht A für Ab­hau­en, Ab­len­ken und Aus­wei­chen, B steht für "Be Cool" (Bleib ru­hig), C steht für Com­mu­ni­ca­tion (Kom­mu­ni­ka­tion mit der gan­zen Kör­per­spra­che und rich­ti­ger Stimm­nut­zung). "In die­sen fünf Ta­gen ha­ben die Kin­der eine Menge ge­lernt und wa­ren mit vol­ler Be­geis­te­rung und großer Kon­zen­tra­tion bei der Sa­che! Solch ein An­ge­bot wer­den wir be­stimmt wie­der­ho­len", so das Resü­mee der OGS.

vom 15.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37B

