5 Jahre Expert Döring in Bad Salzuflen

Tolle Aktionen und Geburtstagsangebote bis zum 15. September

Bad Sal­zu­flen (n­r). Feste fei­ern, wie sie fal­len: wenn das Flagg­schiff von Ex­pert Döring in der Hoff­mann­straße 5-jäh­ri­ges Be­ste­hen fei­ert, ist das ganz si­cher ein gu­ter Grund für die Kun­den mit­zufei­ern und sich noch bis Sams­tag 15. Sep­tem­ber, ne­ben vie­len tol­len Ak­tio­nen, auch das eine oder an­dere Ge­burts­tags­an­ge­bot zu si­chern. "­Zum Ge­burts­tag ge­währen wir noch bis zum Ende der Wo­che für alle TV und Groß­geräte ab 499 Euro eine 5-Jah­res-Ga­ran­tie ohne Auf­preis", er­klärt Ge­schäfts­in­ha­ber Rai­ner Döring. "Und natür­lich ha­ben wir für un­sere Kun­den in die­ser Wo­che ganz be­son­dere An­ge­bots-Spe­ci­als pa­rat." Da­ne­ben soll aber auch ge­fei­ert wer­den: mit Li­mo, bel­gi­schen Waf­feln und ei­nem Glücks­rad. Als Haupt­ge­winn winkt ein Kicker, den die Kun­den ü­b­ri­gens im Vor­feld schon ein­mal aus­pro­bie­ren kön­nen. "Un­sere Un­ter­neh­mens­phi­lo­so­phie baut auf vier wich­ti­gen Säu­len auf: ein um­fas­sen­des An­ge­bot, pro­fes­sio­nelle Be­ra­tung, Vor-Ort-Ser­vice und die Ver­bun­den­heit zur Re­gion", so Rai­ner Döring wei­ter. "Hier in Bad Sal­zu­flen ge­ne­rie­ren wir all das mit 20 Mit­ar­bei­tern auf 1.900 Qua­drat­me­ter Ver­kaufs­fläche. "Uns ist wich­tig, dass wir uns an den Be­dürf­nis­sen un­se­rer Kun­den ori­en­tie­ren und auch ü­ber­re­gio­nal Lie­fe­rung und Ser­vice an­bie­ten." Die Ser­vice-Werk­statt mit eben­falls 20 Mit­ar­bei­tern gilt als eine der größten Un­ter­hal­tungs­elek­tro­nik-Werkstät­ten in Ost­west­fa­len und ist so­wohl beim End­kun­den, als auch bei Großpro­jek­ten im Ein­satz. Und Ex­pert Döring möchte die Re­gion stär­ken, setzt da­bei auf eine gute Zu­sam­men­ar­beit mit re­gio­na­len In­sti­tu­tio­nen und bie­tet jun­gen Men­schen Aus­bil­dungs­mög­lich­kei­ten in un­ter­schied­li­chen Un­ter­neh­mens­be­rei­chen. "Wir set­zen dar­auf, hier vor Ort Fach­kräfte aus­zu­bil­den und diese auch in der Re­gion zu hal­ten. So kann man durch Kun­dennähe, An­ge­bot und Ser­vice gleich­zei­tig die Re­gion stär­ken", ist Rai­ner Döring ü­ber­zeugt.

vom 12.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37A

Drucken | Versenden