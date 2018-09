Kaffee zum Mitnehmen

Mehrweg als Alternative zu Pappe & Co.

Kreis Lippe (js). Kaf­fee zum Mit­neh­men ist nicht nur prak­tisch, son­dern hat sich zu ei­ner Art Le­bens­phi­lo­so­phie ent­wi­ckelt. Ob Bä­cke­rei, Tank­stel­len-Shop oder Fast­food-Ket­te, der "­Cof­fee-to-go" ist schon lange keine Trend mehr. Da­bei steht der Be­cher in der Ein­weg-Va­ri­ante nicht ge­rade für Um­welt­freund­lich­keit. Laut der Deut­schen Um­welt­hilfe (D­UH) wer­den in Deutsch­land pro Stunde rund 320.000 Ein­weg­be­cher ver­braucht, pro Jahr lan­den also etwa drei Mil­li­ar­den Be­cher im Müll – und das bei ei­ner durch­schnitt­li­chen Nut­zungs­dauer von nur 15 Mi­nu­ten. Auch in Lippe will man et­was ge­gen diese "­Ver­schwen­dung" un­ter­neh­men. Mit ei­nem Mas­ter­plan, der zum Ziel hat, die eu­ropäi­schen Kli­ma­schutz- und Ener­gie­spar­ziele um­zu­set­zen, denkt man auch hier ü­ber die Ein­führung ei­nes Mehr­weg­sys­tems nach. Als Vor­bild dient der lip­pi­schen Al­ter­na­tive zur Ein­führung ei­nes Mehr­weg­sys­tems die Stadt Bie­le­feld. Hier wurde im Herbst 2017 der Kaf­fee-Kauf­be­cher ein­ge­führt. Der Kunst­stoff Kaf­fee­be­cher birgt ne­ben dem Um­welta­spekt näm­lich auch für den Kun­den einen Vor­teil: Für das Be­fül­len ei­nes mit­ge­brach­ten "­Bie­le­feld-to-go!"-Be­chers er­hält man bei al­len teil­neh­men­den Be­trie­ben min­des­tens 30 Cent Ra­batt. So­weit ist man in Lippe noch nicht, doch erste Ge­spräche für die Vor­be­rei­tun­gen zur Ein­führung ei­nes sol­chen Mehr­weg­sys­tems lau­fen. Das Team vom Kli­ma­pakt Lippe hat sich be­reits zu die­sem Thema ein­ge­bracht. Doch die Ein­führung des Mehr­weg­sys­tems stellt die Be­tei­lig­ten vor eine große Her­aus­for­de­rung. Denn be­stimmte An­for­de­run­gen müs­sen dafür er­füllt sein, ins­be­son­dere in Be­zug auf die Hy­gie­ne, da für die Aus­gabe von Ge­trän­ken in pri­vate Trink­ge­fäße strenge Re­geln gel­ten. Das Lan­des­amt für Na­tur, Um­welt und Ver­brau­cher­schutz (LA­NUV NRW) trifft dazu fol­gende Aus­sa­ge: Bei Be­trie­ben, in de­nen die Be­fül­lung hin­ter der Be­dientheke er­folgt, dür­fen die mit­ge­brach­ten Behäl­ter auf­grund ih­res un­be­kann­ten Hy­gie­ne­sta­tus den Ver­kaufstre­sen als Hy­gie­ne­schranke nicht ü­ber­schrei­ten. Außer­dem müs­sen sie mit Hilfe von Mess­ge­fäßen be­füllt wer­den, ohne da­bei berührt zu wer­den. Da­mit ein Be­cher ü­ber­haupt be­füllt wird, muss er sau­ber sein; hier zählt die op­ti­sche Be­gut­ach­tung des Mit­ar­bei­ters. An­ders sieht es hin­ge­gen aus, wenn die "­Be­cher-to-go" in Selbst­be­die­nung be­füllt wer­den kön­nen. Hier wird es auch to­le­riert, wenn be­reits vom Kun­den be­nutzte Ge­fäße er­neut ge­füllt wer­den. Mehr auf Seite 12

vom 12.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37A

