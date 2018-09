Kommentar: Bambus als Alternative?

Katrin Merz, Volontärin Lippe-aktuell:

Mal schnell den Kaf­fee zum Mit­neh­men und ein be­leg­tes Bröt­chen vom Bäcker. Will man die Ver­pa­ckung ver­mei­den, nimmt man das Bröt­chen di­rekt "auf die Han­d". Und der Kaf­fee? Dass die Ein­weg­be­cher schäd­lich für die Um­welt sind ist mitt­ler­weile be­kannt. Mit der Her­stel­lung von Mehr­weg­be­chern, den so­ge­nann­ten "­Cof­fee-to-go"-Be­chern, hat sich auch die In­dus­trie auf eine Al­ter­na­tive ein­ge­stellt. Der neuste Trend in Sa­chen Mehr­weg heißt Bam­bus. Der "­Bam­boo-to-go" Be­cher wird be­reits in ei­ni­gen Ge­schäf­ten an­ge­bo­ten und als um­welt­freund­lich be­wor­ben, da das Ma­te­rial ei­ner­seits sehr lang­le­big und an­de­rer­seits auch größten­teils bio­lo­gisch ab­bau­bar sei. Doch so um­welt­freund­lich wie er scheint ist der Be­cher nicht. Ganz auf Plas­tik wird bei der Her­stel­lung näm­lich nicht ver­zich­tet. Außer­dem führen die lan­gen Trans­port­we­ge, Bam­bus wird haupt­säch­lich in China und in den tro­pi­schen Ge­bie­ten rund um den Äqua­tor an­ge­baut, dass die Um­welt­bi­lanz des schnell wach­sen­den Roh­stoffs nicht mehr ganz so po­si­tiv aus­fällt. (k.­merz@lippe-ak­tu­ell.­de)

vom 12.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37A

Drucken | Versenden