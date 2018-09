Der NABU bildet Naturtrainer aus

Angebot für Menschen in der nachberuflichen Phase

Kreis Lip­pe. Ab Ende Ok­to­ber star­ten die neuen Aus­bil­dungs­work­shops "Na­tur­trai­ne­rin­nen und Na­tur­trai­ner in NR­W" des NABU Lan­des­ver­ban­des Nord­rhein-West­fa­len. Ne­ben vier wei­te­ren Re­gio­nen in NRW wird die Aus­bil­dung auch in den Krei­sen Pa­der­born und Lippe statt­fin­den. Wer Spaß daran hat, eh­ren­amt­lich in Ki­tas ak­tiv zu wer­den und Kin­dern die hei­mi­sche Na­tur näher zu brin­gen kann sich ab so­fort für die Aus­bil­dung zum Na­tur­trai­ner be­wer­ben. In den Re­gio­nen Es­sen, Köln, Müns­ter­land, Pa­der­born/Lippe und Her­ford wur­den seit Pro­jekt­be­ginn in 2014 ins­ge­samt 69 Na­tur­trai­ner aus­ge­bil­det, die seit­dem re­gel­mäßig in ei­ner Kita ih­rer Wahl Kin­dern wie Er­zie­hern "Na­tur­er­le­ben" auf spie­le­ri­sche Art und Weise ver­mit­teln. Im Rah­men der Schu­lung wer­den die an­ge­hen­den Na­tur­trai­ner in zehn Work­shops ü­ber zwölf Mo­nate schritt­weise an kind­ge­rechte Ar­ten der Wis­sens­ver­mitt­lung in der Na­tur her­an­ge­führt. Be­reits nach dem drit­ten Work­shop su­chen die Teil­neh­mer sich ihre ei­gene Kita und ent­wi­ckeln ei­genstän­dig Spiele und Pro­jek­te, die sie ge­mein­sam mit den Kin­dern durch­führen. Zum Ende der Aus­bil­dung er­ar­bei­ten die Na­tur­trai­ner ein ei­ge­nes Pro­jekt und er­hal­ten nach er­folg­rei­cher Teil­nahme an den Work­shops eine Zer­ti­fi­zie­rung. Die Teil­nahme ist kos­ten­frei. Vor­kennt­nisse im Na­tur- und Um­welt­schutz sind nicht er­for­der­lich. Kurz­be­wer­bun­gen mit Le­bens­lauf und An­schrei­ben, wes­halb man eh­ren­amt­li­cher Na­tur­trai­ner wer­den will, sind bis zum 21. Sep­tem­ber per E-Mail mit dem Be­treff "Na­tur­trai­ner in NR­W" an "a­nika.te­laar@rolf­scher-hof.­de" zu rich­ten. Mehr zum Pro­jekt un­ter htt­p://NABU-NR­W.­de/na­tur­trai­ner.

vom 12.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37A

