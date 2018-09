Kurpark erstrahlt im Kerzenglanz

Der neue Kur­park wurde in das Licht von 10.000 Ker­zen gehüllt. Fo­to: Ho­bein

Bad Sal­zu­flen (d­hob). Nach­dem der erste Ter­min auf­grund der großen Tro­cken­heit und der da­mit ver­bun­de­nen Brand­ge­fahr ab­ge­sagt wur­de, ging nun al­les glatt und der Kur­park in Bad Sal­zu­flen er­strahlte zur "­Nacht der 10.000 Ker­zen." Be­reits zu Be­ginn ström­ten viele hun­derte Be­su­cher her­bei. In bun­ten Pa­pier­be­chern oder an Bäu­men hän­gend bo­ten die Ker­zen im neu ge­stal­te­ten Kur­park ein be­ein­dru­cken­des Bild. Das Bad Sal­zu­flen Or­che­s­ter sorgte der­weil für die rich­tige mu­si­ka­li­sche Un­ter­ma­lung. Außer­dem sorgte der Feu­erkünst­ler Jens von der Gruppe "­Feu­er­flut" mit sei­ner Show für ein wei­te­res High­light. Den krö­nen­den Ab­schluss aber bil­dete ein Höhen­feu­er­werk, bei dem viele der Be­su­cher be­geis­tert ihre Ka­mera zück­ten.

vom 12.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37A

