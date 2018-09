Verleihung der Rudolf-Günther-Medaille

Gleich zwei Preisträger wurden ausgezeichnet

Prä­miert: Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker vom Hei­mat- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein Bad Sal­zu­flen (von rechts) ü­ber­reicht Jens und De­nise Ben­dix so­wie Antje Si­mon (Bahn So­zi­al­werk) die Ru­dolf-Gün­ther-Me­dail­le. Fo­to: Ho­bein

Bad Sal­zu­flen (d­hob). Be­reits zum fünf­ten Mal wurde An­fang Sep­tem­ber im his­to­ri­schen Rat­haus in Bad Sal­zu­flen die Ru­dolf-Gün­ther-Me­daille durch den Hei­mat- und Ver­schö­ne­rungs­ver­ein (HVV) ver­lie­hen. Die­ser setzt sich ins­be­son­dere für den Denk­mal­schutz und den Er­halt his­to­ri­scher Bau­sub­stanz ein. Ü­ber die dies­jäh­rige Me­daille durf­ten sich gleich zwei Preisträ­ger freu­en. Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker, Vor­sit­zen­der des Ver­eins, ü­ber­reichte ne­ben der Stif­tung Bahn So­zi­al­werk, die sich für die denk­mal­ge­rechte Sa­nie­rung der Villa Dür­kopp stark ge­macht hat, auch dem Ehe­paar De­nise und Jens Ben­dix eine Aus­zeich­nung. Fa­mi­lie Ben­dix habe mit ih­ren Ideen im frühe­ren Pen­si­ons­haus "Treu­ke" in der Park­straße ein neues Ka­pi­tel in der Ge­schichte des Ge­bäu­des auf­ge­schla­gen. Mit viel Liebe zum De­tail hät­ten sie eine Kom­pletts­a­nie­rung des 1909 er­bau­ten Hau­ses vor­ge­nom­men und darin sechs Woh­nun­gen ein­ge­rich­tet, lobte Wie­se­kop­sie­ker. Zwar sei von der Bau­sub­stanz des Ge­bäu­des nicht mehr viel er­hal­ten ge­we­sen, das, was je­doch noch vor­han­den war, habe das Ehe­paar Ben­dix auch er­hal­ten, be­tonte der Vor­sit­zen­de. Zum Be­dau­ern des HVV sei es je­doch nicht bei al­len Häu­sern in Bad Sal­zu­flen so gut um den Denk­mal­schutz be­stellt, wie bei den dies­jäh­ri­gen Preisträ­gern der Ru­dolf-Gün­ther-Me­dail­le. "In letz­ter Zeit ist zwar glück­li­cher­weise nicht der Ver­lust ei­nes gan­zen En­sem­bles zu be­kla­gen, dafür aber umso mehr der schlei­chende Ver­lust denk­mal­ge­schütz­ter Ge­bäu­de", sagte Dr. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker. Ex­trem ge­fähr­det sind nach sei­nen Aus­führun­gen mo­men­tan das Schöt­ma­ra­ner Pries­ter­haus so­wie das Vil­len­ge­bäude in der Park­straße 39, bei de­nen drin­gen­der Hand­lungs­be­darf be­ste­he. Ste­fan Wie­se­kop­sie­ker aber ver­sprach, der HVV werde sich auch zukünf­tig um den Denk­mal­schutz und Er­halt his­to­ri­scher Bau­sub­stanz bemühen.

vom 12.09.2018 | Ausgabe-Nr. 37A

