Brüllfalle

Oer­ling­hau­sen-Hel­pup (k­d). Der be­kannte Re­gis­seur und Me­di­en­päd­agoge Wil­fried Brü­ning stellt am Don­ners­tag, 13. Sep­tem­ber, ab 19 Uhr sei­nen Film "­Wege aus der Brüll­fal­le" im Ge­mein­de­haus, Fried­hofs­weg 6, in Hel­pup vor.

Zim­mer auf­räu­men, Haus­auf­ga­ben an­fan­gen, nicht zu lange am Com­pu­ter spie­len – was soll man tun, wenn Kin­der nach fünf­ma­li­gem Bit­ten im­mer noch nicht rea­gie­ren? Der Film ist für El­tern ge­macht, von El­tern ge­spielt, macht Mut und zeigt auch mit Hu­mor neue Wege für ty­pi­sche All­tags­si­tua­tio­nen auf. Der Ein­tritt kos­tet im Vor­ver­kauf 5 Euro pro Per­son, an der Abend­kasse 7 Euro pro Per­son. Kar­ten sind in den Evan­ge­li­schen Fa­mi­li­en­zen­tren Kach­ten­hau­sen und Hel­pup er­hält­lich.

vom 08.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36B

