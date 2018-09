Wikinger schlagen im Museum ihr Lager auf

Zum 23. Mal kommen Darsteller aus ganz Europa nach Oerlinghausen

Die his­to­ri­schen Wi­kin­ger wa­ren nicht nur Krie­ger, sie be­trie­ben auch in­ten­si­ven Han­del. Im Ar­chäo­lo­gi­schen Frei­licht­mu­seum Oer­ling­hau­sen wird dies Mitte Sep­tem­ber auf le­ben­dige Weise dar­ge­stellt. Ar­chiv­fo­to: Din­ter

Oer­ling­hau­sen (k­d). Mehr als 60 re­nom­mierte Dar­stel­ler aus ganz Eu­ropa stel­len das viel­fäl­tige Le­ben der Men­schen im frühen Mit­tel­al­ter dar, wenn am 15. und 16. Sep­tem­ber zum 23. Mal ein großer Wi­kin­ger­markt im Ar­chäo­lo­gi­schen Frei­licht­mu­seum (AFM) Oer­ling­hau­sen statt­fin­det. Erst­mals gibt es auch Vor­führun­gen zu früh­mit­tel­al­ter­li­cher Falk­ne­rei.

Die Ak­teure la­gern auf dem Mu­se­ums­gelände und prä­sen­tie­ren als Händ­ler ihre Ver­kaufs­wa­ren oder ge­ben Ein­bli­cke in früh­mit­tel­al­ter­li­che Hand­werks­tech­ni­ken. Die Be­su­cher kön­nen etwa Schmie­den da­bei zu­se­hen, wie sie aus glühen­dem Ei­sen nütz­li­ches Werk­zeug her­stel­len. Auch Feu­er­ma­chen, tex­tile Tech­ni­ken wie Brett­chen­we­ben oder Fär­ben wer­den an­schau­lich er­klärt. In Mo­den­schauen wer­den Ge­wän­der aus un­ter­schied­li­chen so­zia­len Schich­ten ge­zeigt und vor ih­ren his­to­ri­schen Hin­ter­grün­den er­läu­tert. High­lights sind wie im­mer die Kampf- und Waf­fen­schau­en, bei de­nen die Zu­schauer zei­gen, wie das früh­mit­tel­al­ter­li­che Mi­litär­we­sen funk­tio­niert hat und wie der Zwei­kampf sich in der Pra­xis aus­ge­se­hen ha­ben könn­te. Außer­dem reist eine Gruppe aus dem Ruhr­ge­biet mit zahl­rei­chen Greif­vö­geln an. Denn Falk­ne­rei war, ebenso wie an­dere hö­fi­sche Tu­gen­den, beim fei­nen Wi­kin­ger sehr be­liebt. Bei Mit­mach-Ak­tio­nen kön­nen Groß und Klein sich im Bo­gen­schießen ü­ben oder beim Hne­fa­tafl-Brett­spiel und Knatt­leikr – dem Wi­kin­ger­fuß­ball – ge­gen "ech­te" Wi­kin­ger an­tre­ten. Wer mag, kann die Ru­nen­schrift ler­nen, Kno­chen be­ar­bei­ten, we­ben oder ein klei­nes Rund­schild er­stel­len. Be­son­de­ren Wert le­gen die Ver­an­stal­ter bei die­sem tra­di­ti­ons­rei­chen Event auf die be­son­dere At­mo­s­phäre, die sich von kom­mer­zi­el­len Mit­tel­al­ter­märk­ten da­durch un­ter­schei­det, dass die Dar­stel­lun­gen aus­sch­ließ­lich eine mu­se­ums­ty­pi­sche Qua­lität auf­wei­sen. An bei­den Ta­gen öff­net der Wi­kin­ger­markt um 10 Uhr und schließt um 18 Uhr. Der Ein­tritt beläuft sich für Er­wach­sene auf 7 Euro (er­mäßig­t/Kin­der bis 14 Jah­re: 6 Eu­ro). Eine Fa­mi­li­en­karte kos­tet 21 Eu­ro.

vom 08.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36B

Drucken | Versenden