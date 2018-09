Historische Filme

Kreis Lip­pe/Lem­go. Die Lip­pi­sche Ge­sell­schaft für Po­li­tik und Zeit­ge­schichte setzt in Ko­ope­ra­tion mit der Volks­hoch­schule Det­mold-Lemgo und dem Hansa-Kino Lemgo die Reihe "His­to­ri­sche Filme – neu er­leb­t" mit ei­nem be­son­de­ren Film­klas­si­ker fort: Am Mitt­wo­ch, 12. Sep­tem­ber, um 17 Uhr ist "­Ci­ti­zen Ka­ne" von und mit Or­son Wel­les aus dem Jahre 1941 im Kino an der Neuen Tor­straße 33 im Lemgo zu se­hen. Der Film gilt als Mei­len­stein in der Film­ge­schichte und als ei­ner der in­no­va­tivs­ten Filme al­ler Zei­ten. Die Hand­lung schil­dert in Rück­blen­den das Le­ben des fik­ti­ven Me­dien­ma­gna­ten Charles Fos­ter Ka­ne. Als des­sen Vor­bild diente der US-ame­ri­ka­ni­sche Ver­le­ger Wil­liam Ran­dolph Hear­st. Be­züge zu ak­tu­el­len Me­dien-Fra­gen ma­chen den zu­sätz­li­chen Reiz des Films aus. Im An­schluss an den Film be­steht Ge­le­gen­heit, Ein­drü­cke und Er­in­ne­run­gen aus­zut­au­schen und ü­ber den Film zu dis­ku­tie­ren. Fort­ge­setzt wird die Film­klas­si­ker-Reihe am 10. Ok­to­ber mit "...­denn sie wis­sen nicht, was sie tun" mit Ja­mes Dean (1955) und am 14. No­vem­ber mit "Wer die Nach­ti­gall stör­t" mit Gre­gory Peck (1962).

vom 08.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36B

