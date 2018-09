Offener Garten

Kreis Lip­pe. Am mor­gi­gen Sonn­tag en­det die Sai­son der of­fe­nen Gär­ten in Lip­pe. Der Gar­ten Le­Corre in Det­mold-Brok­hau­sen hat noch ein­mal von 11 bis 18 Uhr seine Pforte geöff­net. Die An­lage an der Brok­hau­ser Straße 40 zeigt auf 10.000 Qua­drat­me­tern Na­t­ur­tei­che, Schwimm­teich, Stein­gar­ten, Bau­ern­gar­ten, Spiel­an­lage für Kin­der, Gemü­se­gar­ten. Der Gar­ten ist für Be­su­cher ge­kenn­zeich­net. Wei­tere In­fos und Fo­tos un­ter "ww­w.of­fene-gaer­ten-lip­pe.­de".

vom 08.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36B

