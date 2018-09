Hochschule OWL benennt sich um

Namenszusatz "Technische" soll Ausrichtung verdeutlichen

Kreis Lip­pe. Die Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe wird sich in "­Tech­ni­sche Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lip­pe" um­be­nen­nen. Der Se­nat hatte be­reits im Juli der Na­mensän­de­rung zu­ge­stimmt, jetzt gab auch das Mi­nis­te­rium für Kul­tur und Wis­sen­schaft des Lan­des Nord­rhein-West­fa­len grü­nes Licht. "Das ist ein po­si­ti­ves Si­gnal aus Düs­sel­dorf, denn schließ­lich geht es nicht nur um eine Na­mensän­de­rung, son­dern um die ge­mein­sam ge­tra­gene Ent­wick­lung der Hoch­schu­le", sagt Hoch­schul-Prä­si­dent Pro­fes­sor Jür­gen Krahl. Im Rah­men der Pro­fil­schär­fung der Hoch­schule und der Stand­ort­ent­wick­lung um den "In­no­va­tion Cam­pus Lem­go", den "­Krea­tiv Cam­pus Det­mol­d" und den "­Su­staina­ble Cam­pus Höx­ter" sei in den letz­ten Mo­na­ten mit al­len Hoch­schulan­gehö­ri­gen auch die Frage der Na­mens­ge­bung in­ten­siv dis­ku­tiert wor­den. Ziel der Um­be­nen­nung in Tech­ni­sche Hoch­schule Ost­west­fa­len-Lippe ist es, das Pro­fil und die Aus­rich­tung der Hoch­schule bes­ser zu ver­deut­li­chen und sie kla­rer in der Hoch­schul­land­schaft zu po­si­tio­nie­ren. "­Dies geht nicht zu Las­ten der auf den ers­ten Blick nicht­tech­ni­schen Stu­diengän­ge. Die Um­be­nen­nung soll ganz­heit­lich er­fol­gen und be­darf ei­ner län­ge­ren Vor­be­rei­tungs­zeit", er­läu­tert Krahl. Das neue Er­schei­nungs­bild der TH Ost­west­fa­len-Lippe wird der Öf­fent­lich­keit in der ers­ten Jah­res­hälfte 2019 vor­ge­stellt.

Ins­ge­samt bie­tet die Hoch­schule OWL 49 Stu­diengänge an ih­ren drei Stand­orten Lem­go, Det­mold und Höx­ter so­wie dem Stu­dien­ort War­burg an. Neu sind die drei Ba­che­lor­stu­diengänge Pre­ci­sion Far­ming, Data Science und Frei­raum­ma­na­ge­ment. In den zu­las­sungs­freien Ba­che­lor­stu­diengän­gen sind ak­tu­ell noch Rest­plätze ver­füg­bar. Wei­tere In­for­ma­tio­nen un­ter "ww­w.hs-ow­l.­de/­stu­di­star­t".

vom 08.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36B

