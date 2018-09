Zweites Forum zur Asylpolitik

Noch Plätze frei – Anmeldung bis zum 14. September

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Zum zwei­ten Fo­rum Asyl­po­li­tik Lippe la­den die Lip­pi­sche Lan­des­kir­che, der Ca­ri­tas­ver­band und das Ö­ku­me­ni­sche Fo­rum Flücht­linge in Lippe von Frei­tag, 28. Sep­tem­ber, 15 Uhr bis Sams­tag, 29. Sep­tem­ber, 13.30 Uhr in das Ge­mein­de­haus am Markt in Det­mold ein. Un­ter dem Ti­tel "­Ge­kom­men um zu blei­ben!(?) – zwi­schen Auf­ent­halts­be­en­di­gung und Blei­be­per­spek­ti­ve" gibt es Vor­trä­ge, Dis­kus­sio­nen und Work­shops.

"Knapp ein Jahr nach dem ers­ten Fo­rum Asyl­po­li­tik Lippe hat sich die Si­tua­tion be­denk­lich wei­ter­ent­wi­ckelt – der po­li­ti­sche Fo­kus liegt noch ein­mal deut­li­cher auf Aus­reise und Ab­schre­ckung", schrei­ben die Ver­an­stal­ter in ih­rer Ankün­di­gung. Den­noch gebe es im­mer noch ein be­ein­dru­cken­des En­ga­ge­ment von Eh­ren- und Haupt­amt­li­chen. Sie setz­ten sich für ein wei­te­res An­kom­men Ge­flüch­te­ter in der Ge­sell­schaft ein oder kämpf­ten für eine Blei­be­per­spek­tive für von Ab­schie­bung Be­droh­te. Das Fo­rum Asyl­po­li­tik in­for­miert ü­ber die ak­tu­el­len Ent­wick­lun­gen und dis­ku­tiert die Hand­lungs­mög­lich­kei­ten in der prak­ti­schen Ar­beit. Es rich­tet sich an Eh­ren- und Haupt­amt­li­che so­wie an alle In­ter­es­sier­ten. Wei­tere In­for­ma­tio­nen und An­mel­dung (bis zum 14. Sep­tem­ber) un­ter (05231) 976-742 oder "­bil­dung@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de".

