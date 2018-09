Bustour nach Stendal

Partnerschafts-Gesellschaft lädt zur zweitägigen Fahrt

Lem­go. Aus An­lass des Ju­biläums der 30-jäh­ri­gen Städ­te­part­ner­schaft mit der Han­se­stadt Sten­dal or­ga­ni­siert die Part­ner­schafts-Ge­sell­schaft Lemgo eine zweitä­gige Bus­fahrt. Am Sams­tag, 20. und Sonn­tag, 21. Ok­to­ber fährt eine Gruppe in die Alt­mark. Ne­ben der Ein­la­dung an der Fest­ver­an­stal­tung teil­zu­neh­men, fin­den an dem Wo­chen­ende die Sten­daler Licht­tage 2018 mit Lichts­hows an ver­schie­de­nen Or­ten ver­teilt ü­ber das Stadt­ge­biet so­wie un­ter an­de­rem ein Kon­zert mit Mu­si­kern aus Lemgo und Sten­dal in der ‚Clas­sic Ga­ra­ge‘ statt. Ge­plant sind außer­dem eine Führung mit dem Lem­goer Nacht­wäch­ter Wer­ner Kuh­loge durch die Part­ner­stadt Sten­dal und eine Be­sich­ti­gung der Türme der St. Ma­ri­en­kir­che. Es sind noch ei­nige An­mel­dun­gen mög­lich.

Die Kos­ten für die Un­ter­brin­gung im Dop­pel- be­zie­hungs­weise Ein­zel­zim­mer be­zah­len die Teil­neh­mer di­rekt vor Ort, die Bus­fahrt kos­tet 30 Euro pro Per­son. Für In­for­ma­tio­nen und An­mel­dun­gen bis zum 30. Au­gust ist der Ge­schäfts­füh­rer der Part­ner­schafts­ge­sell­schaft Ge­org Mül­ler un­ter "g.mu­el­ler@lem­go.­de" oder der Te­le­fon­num­mer (05261) 213244 er­reich­bar.

