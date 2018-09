"Culcha Candela" bringt die Massen zum Kochen

Lemgo (n­r). Ein "Ham­ma" Kon­zert: Die Ber­li­ner Band "­Culcha Can­de­la" hat am ver­gan­ge­nen Wo­chen­ende zum 70. Ge­burts­tag der Wohn­bau Lemgo 4000 fei­er­wütige Mu­sik­fans auf dem Re­gen­stor­platz mit­ge­ris­sen.

Es war ein we­nig, als hätte Lemgo auf so ein Event ge­war­tet. Ei­nige Rest­kar­ten an der Ta­ges­kasse gab es zwar noch, aber die sind am frühen Abend auch noch ü­ber den Tisch ge­gan­gen. Zu­ge­ge­ben – nicht nur die vier Jungs aus Ber­lin mit ih­ren Songs zwi­schen Hip-Hop, Reg­gae und Dan­ce­hall ha­ben für Stim­mung ge­sorgt; ne­ben "­Culcha Can­de­la" rock­ten auch die Lo­kal­ma­ta­dore "­Sum­mery Min­d", "Dy­na­b­las­ter" und "MCTO (Mad Cap & To­ki­nO­ne)" die Bühne und gleich­zei­tig sorgte die Street­food-Meile für viel ku­li­na­ri­sche Ab­wechs­lung. Dass die Wohn­bau Lemgo den run­den Ge­burts­tag nicht pri­vat ge­fei­ert, son­dern dar­aus ein Fes­ti­val für 4000 Be­su­cher in­iti­iert hat, kam je­den­falls bes­tens an. Auch für die Wahl der Haupt­band aus Ber­lin gab es "Dau­men hoch­". Öf­fent­lich­keits­re­fe­rent der Wohn­bau Lem­go, An­dreas Rie­pe, er­klär­te, dass "­Culcha Can­de­la" die rich­tige Wahl ge­we­sen sei. "­Die Mu­sik sollte vor al­lem junge Men­schen an­spre­chen, weil die Wohn­bau in den Köp­fen der Men­schen im­mer noch sehr alt wirk­t." Alt­ba­cken wirkte dann auch wirk­lich nichts auf dem Fes­ti­val-Gelän­de, al­ler­dings wa­ren es nicht nur die ganz jun­gen Mu­sik­fans, son­dern ein al­ters­ge­misch­tes Pu­bli­kum, das ge­mein­sam fei­er­te. Dass die Band­mit­glie­der von "­Culcha Can­de­la", Ma­teo Ja­sik, Johnny Stran­ge, Don Cali und Chino con Estilo ihr Pu­bli­kum von der ers­ten Mi­nute an fest im Griff ha­ben wür­den, war be­reits im Vor­feld ab­zu­se­hen, denn da hat­ten die Vor­bands schon für beste Stim­mung ge­sorgt. Die Ber­li­ner roll­ten dann ü­ber der wo­gen­den Masse vor der Bühne eine Welle aus Ener­gie aus. Ihre Songs wa­ren eine per­fekte Mi­schung aus neuen Stü­cken aus dem ak­tu­el­len Al­bum "­Feel Er­fol­g" und den be­kann­ten Hits, wie Schöne neue Welt", wo­bei sie ih­ren Num­mer Eins-Hit "Ham­ma" als Zu­gabe auf­spar­ten. Aber ne­ben der Mu­sik steht die Band noch für mehr: un­ter­stützt seit Jah­ren un­ter­schied­li­che Hilfspro­jek­te. "Wir sind in sehr vie­len Pro­jek­ten ak­tiv und das nicht nur spo­ra­disch. Mit un­se­rem Ver­ein Afrika Ri­se, mit der Ber­tels­mann-Stif­tung, mit der Ar­che… Wir be­we­gen die Leute da­zu, sich zu en­ga­gie­ren", sagte Chino im Pres­se­ter­min vor dem Kon­zert. "­Man muss nicht po­li­ti­sche Mu­sik ma­chen, um po­li­tisch zu sein. Ganz im Ge­gen­teil… Wenn man klare po­li­ti­sche Mu­sik macht, holt man nur die Leute ab, die oh­ne­hin zu­stim­men wür­den, da­mit be­wirkt man we­ni­ger." Also ver­su­chen sie mehr ü­ber Main­stream-Mu­sik zu er­rei­chen. Al­ler­dings gehören po­li­ti­sche State­ments und eine klare Po­si­tio­nie­rung ge­gen Rechts, ge­gen Ras­sis­mus und Ge­walt, im­mer auch zu ih­ren Auf­trit­ten da­zu; viel­leicht auch, weil sie sich nicht so gerne als "Mul­ti­kulti-Ban­d" se­hen. Statt et­was Außer­ge­wöhn­li­ches zu sein, sollte kul­tu­relle Viel­falt als ganz nor­mal an­ge­se­hen wer­den und ein­fach ein fes­ter und bestän­di­ger Teil der Ge­sell­schaft zu sein, so ihr star­kes State­ment zum Kon­zer­ten­de.

