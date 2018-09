Landfrauen bieten über 120 Veranstaltungen

Neues Jahresprogramm 2018/19 reicht von Apfeltag bis Wellness

Der Kreis­vor­stand der Land­Fauen Lippe prä­sen­tiert das neue Jah­res­pro­gramm: (von links) Ilse Pe­tig, Mar­lies Wit­te, Astrid Han­ke, Lisa War­der, Ute Klöp­per, In­grid Harke und Sa­bine Stock. Fo­to: Da­neyko

Kreis Lip­pe/­Kal­le­tal (w­d). Im Dorf­ge­mein­schafts­haus Kall­dorf hat der Kreis­land­frau­en­ver­band Lippe sein Jah­res­pro­gramm 2018/19 vor­ge­stellt. Ins­ge­samt ü­ber 120 Ver­an­stal­tun­gen bie­ten alle Orts­ver­bände dies­mal an. Zur Prä­sen­ta­tion des neuen Hef­tes ka­men die eh­ren­amt­li­chen Vor­stände der zehn Orts­ver­bände des Kreis­land­frau­en­ver­bands Lippe so­wie ei­nige Spon­so­ren zu­sam­men.

Un­ter dem Motto "70 Jahre und kein biss­chen lei­se" fei­erte der Kreis­land­frau­en­ver­band Lippe ge­mein­sam mit dem West­fä­lisch-Lip­pi­schen Land­frau­en­ver­band erst im Juli sei 70. Ju­biläum. Der auf­mun­ternde Wahl­spruch spie­gelt sich auch in dem um­fang­rei­chen, neuen An­ge­bot wi­der. Die Pa­lette reicht von Krea­tiv­kur­sen ü­ber Vor­träge zur Ernährung und Ge­sund­heit bis zu ge­sell­schafts­po­li­ti­schen und land­wirt­schaft­li­chen The­men. Tra­di­tio­nell läuft das Jah­res­pro­gramm von Sep­tem­ber bis Sep­tem­ber. Des­halb fin­det am 3. Sep­tem­ber noch der vierte und letzte Ter­min der Som­mer­aka­de­mie 2018, "­Ener­gie für Lip­pe", statt. Auf dem Hof Pröhle­meier in Lü­den­hau­sen wird ab 18 Uhr eine Holz­hack­schnit­zel­hei­zung vor­ge­stellt, die ü­ber ein Nahwär­me­netz so­gar Teile des Dor­fes ver­sorgt. Im Sep­tem­ber star­tet mit ei­nem Line-Dance-Kurs in Lemgo das neue Pro­gramm, beim "Pil­gern in Lip­pe" wird ge­wan­dert und in Dören­trup fin­det der Ap­fel­tag statt. Am 5. Ok­to­ber wird eine Werks­be­sich­ti­gung beim Welt­markt­füh­rer Claas in Har­se­win­kel so­wie ein Be­such beim Be­klei­dungs­un­ter­neh­men Bess­mann in Ma­ri­en­felde an­ge­bo­ten. Un­ter der Ü­ber­schrift "­Pumps@­bau­ern­hof" gibt es auch in die­sem Jahr wie­der Ver­an­stal­tun­gen auf Orts- und Krei­sebe­ne. Land­frauen ge­ben da­bei Ein­bli­cke in die mo­derne Land­wirt­schaft. So etwa bei der Agrar-Tal­krunde mit drei Ge­ne­ra­tio­nen in Bad Sal­zu­flen am 9. No­vem­ber. Beim Neu­jahrs­emp­fang im Ja­nuar steht die Ernährung in der Zu­kunft im Mit­tel­punkt. Re­la­xen bei ei­nem Ki­no­a­bend oder ei­nem Well­ness-Wo­chen­ende in Cux­ha­ven bie­tet der Fe­bruar und eine Mu­se­ums­fahrt nach Braun­schweig steht im März auf dem Pro­gramm. Zu ei­nem Cock­taila­bend für alle Eh­ren­amt­li­chen in Lippe wird im April nach Bad Sal­zu­flen ein­ge­la­den. Von den Chan­cen in der Le­bens­mitte han­delt da­ge­gen ein Vor­trag auf dem Kreis­land­frau­en­tag in Det­mold. Im Mai fin­det ein Of­fe­nes Sin­gen, eine Insel­frei­zeit auf Nor­der­ney so­wie eine Pad­del­tour auf der We­ser statt. Bo­gen­schießen und Lau­fen auf dem Bar­fußpfad oder bei ei­nem Agrar-Spa­zier­gang ist im Juni mög­lich. Fri­scher La­ven­del­duft lässt sich im Juli beim Be­such ei­nes Bio­ho­fes in Det­mold ge­nießen. An­ge­bote für das Eh­ren­amt, wie rich­tige Kas­sen­führung, ein In­ter­net-Work­shop und eine Hy­gie­ne­schu­lung er­wei­tern die Viel­falt. Zum Ab­schluss der Som­mer­aka­de­mie im Sep­tem­ber 2019 kann auf der Guts­hof­bren­ne­rei Be­ga­tal noch der Ge­schmacks­sinn ge­tes­tet wer­den, be­vor eine Herbst­reise ins El­sass das Jah­res­pro­gramm be­en­det.

