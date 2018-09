Von Fürsten und Grafen - Herrensitze in Lippe

Eine neue Serie begibt sich auf Spurensuche

Kreis Lippe (js). Lippe ist nicht nur das Land des Her­mann, Lippe ist auch das Land der Schlös­ser, Bur­gen und Her­ren­häu­ser. Viele die­ser Pracht­bau­ten, de­ren Ge­schichte teils ü­ber das Mit­tel­al­ter hin­aus­geht, sind nicht au­gen­schein­lich sicht­bar und lie­gen im Ver­bor­ge­nen. An­dere sind gänz­lich ver­schwun­den oder wer­den ge­rade wie­der re­kon­stru­iert, wie die Fal­ken­burg in Ber­le­beck. Die Re­dak­tion von Lippe Ak­tu­ell hat sich auf den Weg ge­macht, um auch die un­er­kann­ten Schätze der Hoch­zei­ten von Rit­tern, Fürs­ten und Kö­ni­gen aus dem Dorn­rö­schen­schlaf zu we­cken. Denn zu de­ren Zei­ten gab es al­leine in Det­mold und dem na­hen Um­land mehr als 60 sol­cher Bau­ten. In den nächs­ten Wo­chen wol­len wir uns ge­mein­sam mit un­se­ren Le­sern auf Spu­ren­su­che be­ge­ben und das ein oder an­dere Ver­bor­gene zum Vor­schein brin­gen. Einen klei­nen Ein­blick kann man schon am Wo­chen­ende ge­win­nen, denn dann öff­nen sich an­läss­lich des "26. Tag des of­fe­nen Denk­mals" zahl­rei­che Türen. Un­ter dem Motto "Ent­de­cken, was uns ver­bin­det", be­kom­men die Be­su­cher die Mög­lich­keit un­ter fach­kun­di­ger Be­ra­tung mehr ü­ber die ein­zel­nen Denk­mä­ler in Lippe zu er­fah­ren. Mehr auf Seite 2

vom 05.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36A

Drucken | Versenden