Blaukreuz- Zentrum

Det­mold. Die Fach­stelle Sucht des Blau­kreuz-Zen­trum öff­net am Don­ners­tag, 13. Sep­tem­ber, ihre Türen für einen In­for­ma­ti­ons­tag in der Be­ra­tungs­stel­le, Markt­platz 2. Zwi­schen 11.30 und 14.30 Uhr stel­len sich die Mit­ar­bei­ter den Fra­gen der Be­su­cher. Auf dem Markt wird außer­dem ein In­for­ma­ti­ons­stand zu fin­den sein. The­men sind die Be­ra­tung für Be­trof­fene und An­gehö­ri­ge, die am­bu­lante The­ra­pie bei Such­ter­kran­kun­gen, die Ver­mitt­lung in eine sta­tionäre The­ra­pie, die Vor­be­rei­tung auf die Me­di­zi­nisch-Psy­cho­lo­gi­sche Un­ter­su­chung (M­PU), das am­bu­lante Woh­nen so­wie Selbst­hil­fe­grup­pen.

vom 05.09.2018 | Ausgabe-Nr. 36A

