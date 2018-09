Acht Türen, rückwärts, vorwärts – irre!

Pyrmonter Theater Companie begeistert mit "Der nackte Wahnsinn"

Bad Pyr­mont (af­k). In ih­rer 22. Som­mer­pro­duk­tion hat sich die Pyr­mon­ter Thea­ter Com­pa­nie in sie­ben Auf­führun­gen Mi­chael Frayns ge­niale Komö­die "­Der nackte Wahn­sinn" aus­ge­sucht. Im Ori­gi­nal trägt das Stück den sach­li­chen Ori­gi­nal­ti­tel "Noi­ses off" ("Ruhe bit­te"). Das ist ein Hin­ter­büh­nen­be­fehl, mit dem im Thea­ter Ruhe her­ge­stellt wird, ehe sich der Vor­hang hebt. Das ist ein Hin­weis an al­le, die sein Stück spie­len wol­len: Es braucht Hand­werk, es braucht Wür­de, das zu tun, aber hier kommt al­les an­ders.

Auf deut­schen Büh­nen hat Frayns Stück den Wahn­sinn im Ti­tel, und viele Re­gis­seure neh­men das allzu wört­lich: als Marsch­route in den Kon­troll­ver­lust. Und auch die Pyr­mon­ter Thea­ter Com­pa­nie ge­stal­tet die­sen Dau­er­bren­ner un­ter den Komö­dien wit­zig, ü­ber­ra­schend, ab­surd und tur­bu­lent. Eine Farce in der Far­ce, eine Kla­motte ü­ber die Kla­mot­te, bei der dem Zu­schauer ein Lach­mus­kel­trai­ning, das sich ge­wa­schen hat, ver­ab­reicht wird. Das tur­bu­lente Stück reißt mit und lässt kaum Pau­sen zum Durch­at­men. Wit­zig ü­ber­zeich­nete Schau­spie­ler­ty­pen, wie man sie aus bri­ti­schen Komö­dien kennt und liebt, lei­den und lie­ben mit ein­an­der, während sie ver­su­chen, mehr schlecht als recht, ein ge­mein­schaft­li­ches Thea­ter­werk, ein epi­sches Werk mit dem Ti­tel "Nackte Tat­sa­chen", zu pro­du­zie­ren. Der Zu­schauer be­kommt drei­mal den ers­ten Akt die­ses Stückes zu se­hen: Im ers­ten Akt bei der Haupt- oder Ge­ne­ral­pro­be, im zwei­ten Akt das Ge­sche­hen die glei­chen Szene aus der Back­stage-Sicht und im 3. Akt wie­der von vorn, aber bei der so­und­so­viel­ten Tour­nee­wie­der­ho­lung. Von Mal zu Mal ge­ra­ten die Schau­spie­ler in einen de­so­la­te­ren Zu­stand, Klein­kriege wer­den ge­treu dem Motto "Je­der ge­gen je­den" auf of­fe­ner Bühne aus­ge­tra­gen und der Wahn­sinn bricht sich Bahn. Worum es da geht? Ähm, ir­gend­ein Quatsch mit di­ver­sen Lie­be­leien und lau­ter Be­klopp­ten. Aber ei­gent­lich ist das auch wurscht – viel wich­ti­ger ist, was der selbst er­nannte Re­gie-Gott Lloyd (Carl-Her­bert Braun) und seine Crew draus ma­chen. Per­fek­tes Ti­ming, gran­dios ü­ber­trie­bene Ges­tik und wahn­sin­nige Power – auch bei der Schluss­s­ze­ne, der letz­ten Auf­führung der Tour­nee – die Pyr­mon­ter Thea­ter Com­pa­nie zeigt, wie spie­le­risch sie auch mit Ab­sur­ditäten um­zu­ge­hen ver­mag. Als Zu­schauer gibt man ir­gend­wann auf, al­les zu ver­ste­hen. Um all die De­tails mit­zu­krie­gen, hätte man mehr­mals hin­ge­hen müs­sen.

