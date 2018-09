Matinee wirft Blick auf Theatersaison

Det­mold. Ein be­son­de­res kul­tu­rel­les Er­eig­nis ver­spricht die Spar­kasse Pa­der­born-Det­mold: Am Sonn­tag, 2. Sep­tem­ber, wirft das Geld­in­sti­tut bei der 36. Spar­kas­sen-Ma­ti­nee einen Blick auf die Spiel­zeit 2018/2019 des Lan­des­thea­ters Det­mold. Ein­lass ist ab 11 Uhr. Die Ver­an­stal­tung eröff­net mit dem Blu­men­wal­zer aus Tschai­kow­skys Nuss­knacker, be­vor Ri­chard Lowe einen Bei­trag des Bal­letts dar­bie­tet. Das Pro­gramm war­tet im An­schluss mit wei­te­ren Ein­bli­cken in die an­ste­hen­den Pro­duk­tio­nen auf. Im mu­si­ka­li­schen Be­reich dür­fen un­ter an­de­rem Bei­träge von Wolf­gang Ama­deus Mo­zart, Gi­u­seppe Verdi und ein Stück aus Eduard Kün­ne­kes Ope­rette "­Der Vet­ter aus Dings­da" er­war­tet wer­den. Eben­falls vor­ge­se­hen ist ein Poe­try Slam von Alex­an­dra Rie­mann. Ne­ben Ein­bli­cken in die Spiel­zeit 2018/2019 stellt das Lan­des­thea­ter Det­mold im Rah­men der 36. Spar­kas­sen-Ma­ti­nee dem Pu­bli­kum wie­der neue und be­kannte Künst­ler vor. Die Ein­tritts­kar­ten für die Ma­ti­nee sind zum Preis von fünf Euro in den Det­mol­der Spar­kas­sen­fi­lia­len Pau­li­nen­straße und Markt­platz und an der Thea­ter­kasse des Lan­des­thea­ters er­hält­lich. Der Er­lös der Ver­an­stal­tung kommt tra­di­tio­nell dem Fonds für be­son­dere Pro­jekt­för­de­rung des Lan­des­thea­ters zu­gu­te. Erst­mals in die­ser Rolle auf der Bühne sind der neue In­ten­dant des Lan­des­thea­ters Ge­org He­ckel und Schau­spiel­di­rek­tor Jan Stein­bach. Zu­sam­men mit Lea Red­lich und Eli­sa­beth Wirtz wer­den sie die Ma­ti­nee mo­de­rie­ren. Die mu­si­ka­li­sche Lei­tung ha­ben Ge­ne­ral­mu­sik­di­rek­tor Lutz Ra­de­ma­cher, der Ka­pell­meis­ter György Més­záros so­wie Stu­dien­lei­ter Ma­thias Mö­ni­us. Als Pia­nis­ten wir­ken Sa­chie Fu­ruya und Hye Ryung Lee mit.

vom 01.09.2018 | Ausgabe-Nr. 35B

