Kunst für Lichtblicke

Klavierabend mit Reinhard Köpke

Det­mold (rk). Der Pia­nist Rein­hard Köpke setzt die Reihe sei­ner Kla­vier­abende zum Wohl be­dürf­ti­ger Men­schen fort und lädt zu ei­ner wei­te­ren Ver­an­stal­tung am Sams­tag, 8. Sep­tem­ber, in das Re­stau­rant Ita­lia, Krumme Straße 42 ein. Wie ge­wohnt ab 20 Uhr er­klin­gen dort un­ter sei­nen vir­tuo­sen Hän­den me­lo­di­sche Rock­bal­la­den, Tisch­mu­sik und Ei­gen­kom­po­si­tion des Künst­lers, der auf seine Gage ver­zich­tet und statt­des­sen für die Ak­tion Licht­bli­cke sam­melt. Diese In­itia­tive küm­mert sich seit 1998 um die Schwa­chen und Be­nach­tei­lig­ten un­se­rer Ge­sell­schaft – um die­je­ni­gen, die keine Lobby für ihre An­lie­gen ha­ben. Ge­stal­tete Köpke die ers­ten Abende die­ser Reihe noch al­lein am Kla­vier, so ge­sel­len sich mitt­ler­weile spon­tan im­mer wie­der neue Mu­si­ker da­zu. So sind auch dies­mal san­ges­freu­dige Gäste und Mu­si­ker herz­lich will­kom­men.

vom 01.09.2018 | Ausgabe-Nr. 35B

