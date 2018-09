Gegen häusliche Gewalt

Notfallkarte informiert Betroffene über Beratungsangebote

Für die Aus­lage und Mit­nahme der Not­fall­karte „Hilfe bei Ge­wal­t“ wer­ben Ka­rin Te­ge­ler (Frau­en­be­ra­tung Al­raune e.V.), Ju­liane Har­mel (Po­li­zei­kom­missa­rin), Ni­cole Krü­ger (Kreis Lippe – Gleich­stel­lungs­stel­le), Elke Wacht­mann (Kreis­po­li­zei­behörde Lippe – Op­fer­schutz), Re­gina Ho­meyer (Stadt Det­mold – Gleich­stel­lungs­stel­le) und Leon­hard Risse (Po­li­zei­kom­missar). Fo­to: Sonja The­la­ner/­Kreis­po­li­zei­behörde Lippe

Kreis Lip­pe. Jede vierte Frau im Al­ter von 16 bis 85 Jah­ren ist von häus­li­cher Ge­walt be­trof­fen. Da­bei spie­len Her­kunft, Bil­dungs- und Ein­kom­mens­schicht keine Rol­le. Das Ko­ope­ra­ti­ons­gre­mium "Für Lippe ge­gen häus­li­che Ge­wal­t" hat nun eine Not­fall­karte ver­öf­fent­licht, die Be­trof­fene ü­ber Be­ra­tungs­an­ge­bote in der Re­gion in­for­miert. "Häus­li­che Ge­walt ist so­wohl kör­per­lich als auch see­lisch be­son­ders be­las­tend, da sie im ei­ge­nen Zu­hause statt­fin­det und von ei­nem ver­trau­ten Men­schen aus­geht. Da­her wol­len wir schnelle und ein­fa­che Hilfe an­bie­ten", er­klärte Ni­cole Krü­ger, Gleich­stel­lungs­be­auf­tragte des Krei­ses Lip­pe. Die Karte enthält alle wich­ti­gen Not­fall­ruf­num­mern. Darü­ber hin­aus lei­tet ein QR-Code auf die Ho­me­page "ww­w.haeus­li­che-ge­walt-lip­pe.­de" wei­ter. Die Platt­form enthält Kon­takt­in­for­ma­tio­nen zu al­len im Kreis Lippe vor­han­de­nen Hil­fen im Be­reich häus­li­cher und se­xua­li­sier­ter Ge­walt. Zu­sätz­lich sind Bro­schüren und Flyer in deut­scher, eng­li­scher, tür­ki­scher und rus­si­scher Spra­che ab­ruf­bar. Ge­rade Frau­en, die sich noch scheu­en, per­sön­li­che Be­ra­tung in An­spruch zu neh­men oder nicht wis­sen, an wen sie sich wen­den kön­nen, sol­len von der Karte pro­fi­tie­ren. Po­li­zis­ten ge­ben die Ü­ber­sicht da­her bei­spiels­weise im Rah­men von Einsät­zen bei häus­li­cher Ge­walt wei­ter.

Zu­dem sol­len Arzt­pra­xen, Apo­the­ken und Ge­schäfte bei der Ver­tei­lung ein­ge­bun­den wer­den. In­ter­es­sierte Un­ter­neh­men oder In­sti­tu­tio­nen kön­nen die Not­fall­karte bei Ni­cole Krü­ger un­ter der E-Mail-Adresse "n.­krue­ger@­kreis-lip­pe.­de" an­for­dern. Seit dem Jahr 2002 be­steht das Ko­ope­ra­ti­ons­gre­mium "Für Lippe ge­gen häus­li­che Ge­wal­t". Schwer­punkt der Zu­sam­men­ar­beit ist der er­höhte Schutz und die Si­cher­heit für alle von häus­li­cher Ge­walt be­droh­ten Frauen und Kin­der. Gleich­sam sol­len die Täter in die Ver­ant­wor­tung ge­nom­men wer­den, um das Si­gnal zu sen­den: Ge­walt ist nicht to­le­rier­bar. Ne­ben der Qua­li­fi­zie­rung und Fort­bil­dung von Fach­kräf­ten durch das Ko­ope­ra­ti­ons­gre­mium wer­den kon­krete Pro­jekte und Be­ra­tungs­an­ge­bote für hil­fe­su­chende Frauen und Kin­der an­ge­bo­ten.

vom 01.09.2018 | Ausgabe-Nr. 35B

