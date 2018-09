Die Region mit neuen Augen entdecken

Vorstände der Deutschen Wanderverbände loben Lippe

Land­rat Dr. Axel Leh­mann (links) in­for­miert die Ver­bands­mit­glie­der zur Ge­schichte der Fal­ken­burg. Fo­to: Kreis Lippe

Kreis Lip­pe. Nicht nur für Wan­der­freun­de, die­ses Jahr wa­ren es gut 40.000, son­dern be­son­ders für die Deut­schen Wan­der­ver­bände hat sich der Deut­sche Wan­der­tag zu ei­nem fes­tene Ter­min ent­wi­ckelt. Je­des Jahr tref­fen sie am je­wei­li­gen Ver­an­stal­tungs­ort zu­sam­men und tau­schen sich aus. Ne­ben der großen Mit­glie­der­ver­samm­lung gehört die Ver­bands­wan­de­rung zu den Höhe­punk­ten im Pro­gramm­ka­len­der. An der Wan­de­rung in Lippe-Det­mold ha­ben sich nun knapp 150 Vor­sit­zende und Vor­stands­mit­glie­der so­wie die Gast­ge­ber be­tei­ligt. "­Die Wan­de­rung ist eine her­vor­ra­gende Mög­lich­keit, Ver­tre­tern aus den un­ter­schied­lichs­ten deut­schen Wan­der­re­gio­nen die Schön­heit Lip­pes zu zei­gen. Wir hof­fen natür­lich, dass die Ver­bands­mit­glie­der ihre ge­sam­mel­ten Ein­drü­cke mit in ihre Hei­mat neh­men und un­se­ren Kreis als Aus­flugs­ziel wei­ter­emp­feh­len", er­klärt Land­rat Dr. Axel Leh­mann. ­Det­molds Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler war eben­falls von der ge­mein­sa­men Wan­de­rung an­ge­tan: "­Die Mit­glie­der ha­ben schon ei­nige Wan­der­re­gio­nen ge­se­hen. Aus den bis­he­ri­gen Rück­mel­dun­gen kön­nen wir aber schließen, dass sich Lippe und be­son­ders Det­mold durch die ein­zig­ar­tige At­mo­s­phäre her­vor­he­ben." ­Die Teil­neh­mer der Wan­de­rung konn­ten aus zwei Tou­ren aus­wählen: Eine Route führte di­rekt zur Ad­ler­war­te, die zweite von der Ad­ler­warte ü­ber die Fal­ken­burg zu den Ex­t­ern­stei­nen. An der Bur­gruine er­griff der Land­rat spon­tan das Wort: Als ehe­ma­li­ger Burg­füh­rer in­for­mierte er die Wan­de­rer ü­ber die Ge­schichte der Fal­ken­burg. "Es ist schon span­nend, die ei­gene Re­gion durch die Au­gen von Be­su­chern neu zu ent­de­cken. Auch dafür ist der Wan­der­tag gut ge­eig­net", so Leh­mann. Vor­be­rei­tet wurde die Wan­de­rung vom Teu­to­bur­ger-Wald-Ver­band. Ziel der Rou­ten­pla­nung war es, eine Stre­cke zu fin­den, die bei­spiel­haft für die Schön­heit der Wan­der­re­gion Lippe steht und viele Se­hens­wür­dig­kei­ten bie­tet. "­Der Teu­to­bur­ger Wald ist ein Stück Iden­ti­tät von Lip­pe. Da­her war die Wan­de­rung für un­sere Mit­glie­der eine Art Schau­kas­ten ü­ber die viel­fäl­ti­gen Land­schaf­ten und At­trak­tio­nen, die der Kreis be­sitzt. Der Teu­to­bur­ger-Wald-Ver­band hat bei der Or­ga­ni­sa­tion wirk­lich tolle Ar­beit ge­leis­tet", lobte Hans-Ul­rich Rauch­fuß, Prä­si­dent des Deut­schen Wan­der­ver­bands.

