Elternstart NRW

Kreis Lip­pe. Die Evan­ge­li­sche Fa­mi­li­en­bil­dung der Lip­pi­schen Lan­des­kir­che lädt alle El­tern mit Kin­dern im ers­ten Le­bens­jahr zu ei­nem "­El­t­ern­start NR­W"- Kurs ein. An fünf Ter­mi­nen zu je an­dert­halb Stun­den wer­den Fra­gen be­spro­chen, die El­tern in die­ser ers­ten Zeit mit dem Kind be­we­gen. Die Kurs­lei­te­rin­nen grei­fen da­bei Ent­wick­lungs­the­men des ers­ten Le­bens­jah­res, Fra­gen zur Ernährung oder zum Schlaf­rhyth­mus des Kin­des auf. Ge­eig­nete Be­schäf­ti­gungs­mög­lich­kei­ten so­wie Fin­ger­spiele und Knie­rei­ter wer­den vor­ge­stellt. Der Fa­mi­lien ler­nen sich ken­nen und tau­schen sich un­ter­ein­an­der aus. Die Kurse be­gin­nen nach den Som­mer­fe­rien neu in Det­mold, Lem­go, La­ge, Bad Sal­zu­flen, Blom­berg und Lüg­de. Ein Kurs "­El­t­ern­start NRW x2" rich­tet sich da­bei spe­zi­ell an Zwil­lings-oder Mehr­lings­el­tern. Durch die För­de­rung des Lan­des NRW wer­den die Kurse kos­ten­frei an­ge­bo­ten. Es gibt noch freie Plät­ze. Wei­tere In­fos und An­mel­dung gibt es un­ter der Te­le­fon­num­mer (05231) 976670, der E-Mail-Adresse "fa­mi­lie@lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de" oder im In­ter­net un­ter "ww­w.lip­pi­sche-lan­des­kir­che.­de/­bil­dung".

vom 01.09.2018 | Ausgabe-Nr. 35B

Drucken | Versenden