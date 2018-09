Kinder haben keine Bremse

Kreis Lip­pe. Für die Schul­kin­der be­ginnt am heu­ti­gen Mitt­woch wie­der der "­Ernst des Le­bens". Die Po­li­zei bit­tet ins­be­son­dere die mo­to­ri­sier­ten Ver­kehrs­teil­neh­mer, sich im Straßen­ver­kehr auf diese Si­tua­tion ein­zu­stel­len. "­Den­ken Sie dar­an: Kin­der ha­ben keine Bremse und keine Knautsch­zone und wer­den auf­grund ih­rer Kör­per­größe leich­ter ü­ber­se­hen", schreibt die Po­li­zei. Sie gibt Tipps und kün­digt für die kom­men­den Wo­chen ver­stärkte Kon­trol­len in der Nähe von Schu­len an. Sicht­bar­keit sorgt für Si­cher­heit: "­Sor­gen Sie bitte dafür, dass Ihre Kin­der auch in der Dun­kel­heit gut zu se­hen sind. Hier hel­fen leuch­tende Klei­dung so­wie ein Schul­ran­zen mit großen Re­flek­to­ren", ap­pel­liert die Po­li­zei an El­tern. Wenn Kin­der mit dem Fahr­rad zur Schule fah­ren, sollte das Rad ver­kehrs­si­cher und die Be­leuch­tung funk­ti­ons­tüch­tig sein. Ein Helm schütze vor schwe­ren Ver­let­zun­gen. Mit Schulan­fän­gern soll­ten El­tern den künf­ti­gen Schul­weg ge­mein­sam einü­ben. "­Ge­rade die Kleins­ten sind noch nicht in der La­ge, den Straßen­ver­kehr und die darin lau­ern­den Ge­fah­ren zu ü­ber­schau­en", er­klärt die Po­li­zei. Da­her sei es rat­sam, die Kin­der an die Hand zu neh­men und mit ih­nen ge­mein­sam die Stre­cke ab­zu­ge­hen, auf Ge­fah­renstel­len hin­zu­wei­sen. Der kür­zeste Schul­weg sei nicht im­mer der si­chers­te. Auf "ww­w.­po­li­zei.n­r­w.­de/lip­pe" fin­den sich Schul­weg­pläne für alle Grund­schule in Lip­pe. Die Po­li­zei will in den kom­men­den Ta­gen und Wo­chen Kon­trol­len an den Schu­len durch­führen. Ne­ben Ge­schwin­dig­keitsü­ber­wa­chun­gen wür­den auch die Gurt­pflicht so­wie "un­zuläs­si­ges Par­ken"ü­ber­prüft und ge­ahn­det.

vom 01.09.2018 | Ausgabe-Nr. 35B

