Detmolder Familienfest

Es warten Veranstaltungen für Groß und Klein

Anita Jaro­vic (Or­ga­ni­sa­tion Fa­mi­li­en­fest), Lisa Vieh­mann und Sa­lomé Rie­del (Ju­gend­café Space der Evan­ge­lisch-re­fo­mier­ten Kir­chen­ge­meinde Det­mold-Ost) mit Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler (von links) beim Tes­ten der Sei­fen­kis­ten für das Fest. Fo­to: Stadt Det­mold

Det­mold. "Wir sind Det­mol­d" heißt es be­reits zum sechs­ten Mal beim großen Fa­mi­li­en­fest am Sonn­tag, 2. Sep­tem­ber. Die­ses hat sich mitt­ler­weile zu ei­ner fes­ten Größe im Det­mol­der Ver­an­stal­tungs­ka­len­der ent­wi­ckelt. Mit ü­ber 40 lo­ka­len Ver­ei­nen und In­sti­tu­tio­nen wer­den die­ses Jahr so viele Aus­stel­ler wie noch nie er­war­tet, heißt es sei­tens der Stadt.

Von 13 bis 18 Uhr er­war­ten die Be­su­cher auf dem Gelände des Han­gar 21, Charles-Lind­bergh-Ring 10, viel­fäl­tige Spie­le, Mit­mach­ak­tio­nen, In­for­ma­tio­nen, ku­li­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten, Tanz- und Sportd­ar­bie­tun­gen so­wie ein ab­wechs­lungs­rei­ches Büh­nen­pro­gramm. So be­tei­li­gen sich auch in die­sem Jahr wie­der zahl­rei­che Sport- und Kul­tur­ver­ei­ne, Bil­dungs­in­sti­tu­tio­nen und Kir­chen­ge­mein­den. Durch das Pro­gramm führt er­neut Jens Heu­win­kel, Chef vom Thea­ter und Cir­cus Sau­resa­ni. Ein be­son­de­res High­light wird das Ra­dar­mess­gerät vom Ord­nungs­amt sein, das mit dem Fahr­rad aus­ge­tes­tet wer­den darf. Zu­dem kön­nen die Fahr­zeuge der Det­mol­der Feu­er­wehr und Po­li­zei be­staunt wer­den. Auch das Mas­kott­chen "Her­mi" von Sports4Kids und der Strei­chel­zoo der Ad­ler­warte wer­den vor Ort sein. Zeit­gleich lockt an die­sem Tag ein ver­kaufsof­fe­ner Sonn­tag nach Ho­hen­loh. "Ich freue mich ganz be­son­ders, dass sich in die­sem Jahr mehr als 40 Ver­eine und In­sti­tu­tio­nen an­ge­mel­det ha­ben, um sich bei un­se­rem Fa­mi­li­en­fest zu prä­sen­tie­ren. Das In­ter­esse an der Ver­an­stal­tung scheint im­mer größer zu wer­den und ich zolle dem En­ga­ge­ment der vie­len eh­ren­amt­li­chen Aus­stel­ler großen Re­spek­t", sagte Bür­ger­meis­ter Rai­ner Hel­ler. Die Stadt­ver­kehr Det­mold GmbH rich­tet für das Fa­mi­li­en­fest auch die­ses Jahr einen kos­ten­lo­sen Bus-Shuttle ein, der in der Zeit zwi­schen12.40 und 19.00 Uhr zwi­schen der In­nen­stadt und dem Han­gar 21 pen­delt. Im Halb­stun­den­takt fährt der Shuttle-Bus vom Kro­nen­platz ab, zu je­der hal­ben und vol­len Stunde vom Ver­an­stal­tungs­gelän­de. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zum Fa­mi­li­en­fest fin­den sich auch im In­ter­net un­ter "ww­w.­det­mol­d.­de".

vom 01.09.2018 | Ausgabe-Nr. 35B

