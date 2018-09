Großer Jubel begrüßt die neuen Majestäten

Daniel Becker und Franziska Sauerländer sind auf dem Schützenthron

Lemgo (n­r). "Wir ha­ben einen neuen Kö­nig und es ist ein Schüt­ze, der mit Leib und Seele da­bei ist und sich um das Schüt­zen­we­sen ver­dient ge­macht hat." In­te­rim­s­oberst Achim Sprick machte es span­nend: Der neue Schüt­zenkö­nig der Lem­goer Schüt­zen­ge­sell­schaft heißt Da­niel Be­cker (46), gehört der 4. Kom­pa­nie an und ist seit "­min­des­tens 30 Jah­ren in der Schüt­zen­ge­sell­schaft". So ge­nau weiß er das gar nicht mehr. Er wird die nächs­ten zwei Jahre re­gie­ren und freut sich rie­sig ü­ber die Eh­re, die ihm zu­teil wird. "Es ist ü­ber­wäl­ti­gend. Man steht ein biss­chen ne­ben sich. Jetzt geht eine gute geölte Ma­schi­ne­rie los." Was die nächs­ten zwei Jahre auf ihn zu­kom­men wird, kennt er. Seine Frau Iris war von 2010 bis 2012 Schüt­zenkö­ni­gin. Großer Ju­bel aus der Masse der Schüt­zen und Gäste emp­fing Da­niel Be­cker auf dem Bal­kon des Schüt­zen­hau­ses – umso mehr, als er "zwei tolle Jah­re" ver­sprach. Die In­thro­ni­sie­rung ist im­mer auch mit ei­nem wei­nen­den Auge be­legt – nor­ma­ler­wei­se: Der schei­dende Kö­nig Shane Ent­wistle drehte das Ende kur­zer­hand um, in­dem er am Sonn­tag­abend sei­ner Le­bens­ge­fähr­tin Silke Oel­mül­ler in der Rott­bude einen Hei­rats­an­trag mach­te; Knie­fall in­klu­si­ve. Eine Pre­miere beim Schüt­zen­fest und ein wei­te­rer Grund zum Fei­ern. Das zweite Ge­heim­nis wurde et­was später auf dem Markt­platz gelüf­tet. Dort war­tete die neue Schüt­zenkö­ni­gin Fran­ziska Sau­er­län­der. Die 36-Jäh­rige wohnt in Det­mold, wes­halb das Ba­tail­lon den tra­di­tio­nel­len Marsch zur Ab­ho­lung am Wohn­ort nicht an­tre­ten konn­te. Ge­rade ein­mal vier Stun­den vor­her hatte sie er­fah­ren, dass sie die neue Re­gen­tin ist. Zeit zum Nach­den­ken blieb da nicht, dafür umso mehr für Auf­re­gung. Als Mit­glied ei­ner alt­ein­ge­ses­se­nen Schüt­zen­fa­mi­lie hat sie aber jede Menge Un­ter­stüt­zung. Ihre Schwes­ter Chris­tiane Thiel war vor ei­ni­gen Jah­ren eben­falls Schüt­zenkö­ni­gin. Bei der Kö­nig­spro­kla­ma­tion auf dem Schüt­zen­platz stand nicht al­lein die Ü­ber­gabe der Kö­nigs­kette im Vor­der­grund. Hier gab es Lob und Aus­zeich­nun­gen für En­ga­ge­ment und sport­li­che Er­fol­ge. Oberst Achim Sprick lobte die Treff­si­cher­heit des neuen Kö­nigs eben­so, wie die Er­folge des Vor­gän­gers Shane Ent­wist­le, der es zum Kreis­kö­nig ge­schafft hat­te. Die 10 bes­ten Schüt­zen kom­men aus der drit­ten und vier­ten Kom­pa­nie und er­hiel­ten Eh­ren­na­deln. Für sie ü­ber­ra­schend, be­kam In­grid Bo­ben­hau­sen, Schüt­zenkö­ni­gin von 2014 bis 2016, eine Eh­ren­na­del für ihre Ver­dienste um die Da­men­schieß­grup­pe.

vom 29.08.2018 | Ausgabe-Nr. 35A

