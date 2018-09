Es gibt noch Restkarten

Lemgo (n­r). Der Sams­tag wird son­nig mit Aus­sicht auf Fes­ti­val-At­mo­s­phäre. Nicht ganz un­schul­dig daran ist die Wohn­bau Lem­go. Die fei­ert am kom­men­den Sams­tag, 1. Sep­tem­ber ih­ren Sieb­zigs­ten – mit Culcha Can­de­la, lo­ka­len Bands und ei­ner sat­ten Street-Food-Al­lee. "­Mit dem Ticket­vor­ver­kauf sind wir bis­lang sehr zu­frie­den, den­noch wird es ab 15.30 Uhr am Sams­tag vor­aus­sicht­lich noch eine Ta­ges­kasse ge­ben", heißt es von Sei­ten der Wohn­bau. Ein­lass ist ab 16 Uhr. Ge­nau dann geht die Street-Food-Al­lee auf dem Fes­ti­val­gelände an den Start. Kars­ten Ar­ning vom "­Stadt­licht" or­ga­ni­siert ge­mein­sam mit der Street Food Al­lee das ga­stro­no­mi­sche An­ge­bot. "­Platz­be­dingt wird die Street-Food-Alle mit acht Stän­den zwar nur ein Ab­le­ger der Street-Truck-Al­lee, aber was die Ga­stro­no­men da zau­bern, ist ganz si­cher su­per", er­klärt er. Sollte klap­pen, denn das An­ge­bot ist groß: Das fängt bei me­xi­ka­ni­schen Schlem­me­rei­en, Bur­gern, Bar­be­cue-Sand­wi­ches, Piz­zen und Back­kar­tof­feln an, setzt sich mit Fisch­va­ria­tio­nen und Flamm­lachs fort und geht dann naht­los ü­ber zu den süßen Ver­führun­gen wie Eis und Cre­pes. Al­le­mal aus­rei­chend, um Ener­gie zu tan­ken, um mit "­Culcha Can­de­la" (ab 20.15 Uhr), "­Sum­mery Min­d" (17 Uhr), "Dy­na­b­las­ter" (18.15 Uhr) und "­Mad Cap & To­kin One" (19.15 Uhr) ab­zu­ro­cken. Für die rie­sige Ge­burts­tag­party wird in der Stadt ein biss­chen zu­sam­men­gerückt. Der Re­gen­stor­platz wird ab Don­ners­tag, 29. Au­gust ge­sperrt. Der Park­platz Blei­che steht ab Frei­tag, 31. Au­gust nicht mehr zur Ver­fü­gung, aus­ge­nom­men sind hier­von die ver­ge­be­nen Dau­er­park­plät­ze. Die Re­gen­stor­straße wird zwi­schen der Straße Remb­ken und der Ein­fahrt zum Cam­ping­platz am Sams­tag, 1. Sep­tem­ber zwi­schen 15 und 24 Uhr voll ge­sperrt.

vom 29.08.2018 | Ausgabe-Nr. 35A

Drucken | Versenden