16.700 genießen das Mondscheinkino

Neuer Rekord: Nahezu doppelt so viele Zuschauer wie ein Jahr zuvor

Rap­pel­voll: Mehr­mals war die Wald­bühne in der dies­jäh­ri­gen Mond­schein­ki­no­sa­i­son aus­ver­kauft. Fo­to: fo­to­gruppe ob­jek­tiv, La­ge/­Lan­des­ver­band Lippe

Kreis Lip­pe/­Det­mold. Der Som­mer 2018 hat in Lippe nicht nur Re­korde hin­sicht­lich Tem­pe­ra­tu­ren oder Tro­cken­heit ein­ge­stellt, son­dern auch dem Mond­schein­kino auf der Wald­bühne am Her­manns­denk­mal ein Re­kord­jahr be­schert: "Wir ha­ben 16.700 Be­su­cher bi­lan­ziert, das ist na­hezu dop­pelt so viel wie 2017, wo wir rund 9.000 Zu­schauer ge­zählt ha­ben", freuen sich Pe­ter Gröne und Ralf Nos­ke, Ge­schäfts­füh­rer der Denk­mal-Stif­tung des Lan­des­ver­ban­des Lip­pe.

"­Die Sai­son war wirk­lich ein­ma­lig und rundum ge­lun­gen", kon­sta­tiert Nos­ke. An acht von ins­ge­samt 27 Aben­den wa­ren die Ki­no­vor­stel­lun­gen aus­ver­kauft. Be­son­ders Block­bus­ter wie "­Die­ses be­scheu­erte Herz" oder der Mä­del­s­abend "­Mamma Mi­a!" zo­gen die Ki­no­fans an. Auch der Fa­mi­li­en­film­tag mit "Jim Knopf und Lu­kas der Lo­ko­mo­tiv­füh­rer" war in kür­zes­ter Zeit aus­ver­kauft. Am letz­ten Abend wurde tra­di­tio­nell ein Film wie­der­holt: Die Wahl fiel auf "­Die­ses be­scheu­erte Herz", bei des­sen Vor­stel­lung am 21. Juli viele In­ter­es­sierte lei­der ab­ge­wie­sen wer­den muss­ten. "­Der Film war auch beim zwei­ten Mal wie­der aus­ver­kauf­t", so Grö­ne. Auch die Hor­ror­film­a­bende und die Vor­kon­zerte mit Nach­wuchs­künst­lern hät­ten großen An­klang ge­fun­den. "Un­ser en­ga­gier­tes Team, die Film­aus­wahl und Durch­führung, das Am­bien­te, die Kon­zerte und schließ­lich auch das Wet­ter – al­les hat ge­passt in die­ser Sai­son", be­tont Nos­ke. Le­dig­lich zwei Abend­vor­stel­lun­gen (7. Au­gust und 9. Au­gust) muss­ten auf­grund von Ge­wit­ter und Sturm­war­nun­gen ab­ge­sagt wer­den. Auch Ver­bands­vor­ste­he­rin Anke Peit­h­mann lobte das Kon­zept: "Das Mond­schein­kino ist in­zwi­schen Kult, zahl­rei­che Ki­no­fans kom­men aus ganz Ost­west­fa­len-Lippe hier­her und neh­men An­fahrts­zei­ten von mehr als ei­ner Stunde in Kauf, um das ein­zig­ar­tige Am­biente er­le­ben zu kön­nen", hat sie be­ob­ach­tet. Den Ge­sam­ter­folg der Sai­son auf der Wald­bühne am Her­manns­denk­mal will die Ge­schäfts­führung erst nach Ab­schluss der letz­ten Ver­an­stal­tung – das in­zwi­schen aus­ver­kaufte Kon­zert des Duos "­Glas­per­len­spiel" am 1. Sep­tem­ber – bi­lan­zie­ren.

vom 29.08.2018 | Ausgabe-Nr. 35A

