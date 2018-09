Nachfolgepreis der IHK Lippe

Bewerbungsfrist für Teilnahmeinteressierte endet bald

Kreis Lip­pe. Die In­dus­trie- und Han­dels­kam­mer (IHK) Lippe zu Det­mold hat wie­der ih­ren Nach­fol­ge­preis aus­ge­schrie­ben, mit dem ge­lun­gene Be­triebsü­ber­ga­ben aus­ge­zeich­net wer­den. Er ist mit 3000 Euro do­tiert. Die Teil­nah­me­frist en­det am Frei­tag, 31. Au­gust. Zur Teil­nahme sind alle Nach­fol­ge­un­ter­neh­mer auf­ge­ru­fen. Der Ge­ne­ra­ti­ons­wech­sel kann in der Fa­mi­lie er­folgt sein. Er kann aber auch durch Mit­ar­bei­ter oder Außen­ste­hende an­ge­tre­ten wor­den sein. Ein­zige Be­din­gung: Die Nach­folge muss ab dem 1. Ja­nuar 2013 voll­zo­gen wor­den sein, und zwar in ei­nem Un­ter­neh­men, das zum Zeit­punkt der Be­wer­bung Mit­glied in der IHK Lippe zu Det­mold ist.

Die IHK Lippe ver­gibt ih­ren Nach­fol­ge­preis mitt­ler­weile zum vier­ten Mal. An­er­kannt wird re­gel­mäßig die Leis­tung, ein Un­ter­neh­men mit wirt­schaft­li­chem Er­folg wei­ter­ge­führt zu ha­ben. Selbst die bloße Be­stands­si­che­rung kann schon preis­wür­dig sein, so­fern ohne Nach­folge der Be­trieb früher oder später hätte still­ge­legt wer­den müs­sen. Teil­nah­me­in­ter­es­sen­ten wer­den ge­be­ten, einen Be­wer­bungs­bo­gen aus­zu­fül­len, ab­ruf­bar ist er un­ter "ww­w.­det­mol­d.ih­k.­de/­de/exis­tenz­gru­en­dung-un­ter­neh­mens­foer­de­rung/ak­tu­el­les/38/4997". Al­ter­na­tiv be­sucht ein IHK-Mit­ar­bei­ter das Un­ter­neh­men, um die Be­wer­bung auf­zu­neh­men. An­sprech­part­ner in der IHK Lippe ist Frank Lumma un­ter der E-Mail-Adresse "lum­ma@­det­mol­d.ih­k.­de" oder der Te­le­fon­num­mer (05231) 760128.

vom 29.08.2018 | Ausgabe-Nr. 35A

