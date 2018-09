Einblick ins NKF

Kreis Lip­pe. Die Kom­mu­nal­po­li­ti­sche Ver­ei­ni­gung der CDU in Lippe (KPV-Lip­pe) lädt für Sams­tag, 8. Sep­tem­ber, von 10 bis 15 Uhr zu ei­nem Se­mi­nar zum "­Neuen Kom­mu­na­len Fi­nanz­ma­na­ge­ment” (NKF) ein. Re­fe­rent ist Oli­ver Flüs­höh hilft in dem pra­xis­ori­en­tier­ten Se­mi­nar da­bei, den Haus­halts­plan und die Struk­tur der Kom­mu­nal­fi­nan­zen zu ver­ste­hen. Ta­gungs­ort ist "­Lieb­harts Wein­die­le", Am Gels­kamp 15c in Det­mold. An­mel­dun­gen nimmt Esther En­gelke un­ter 0176-32550024 oder per E-Mail an "esthe­ren­gel­ke@g­mail.­com" ent­ge­gen. Wei­tere In­fos auf "ww­w.kpv-lip­pe.­de".

vom 29.08.2018 | Ausgabe-Nr. 35A

