Neuer Kursabschnitt

Lem­go. An­fang Sep­tem­ber star­tet ein neuer Kurs­ab­schnitt beim TV Lem­go. In den Kur­sen Spin­ning, Slas­h­pipe und Fit Mix sind noch Plätze ver­füg­bar. Zu­dem hat der Ver­ein sein An­ge­bot um ei­nige Prä­ven­ti­ons­kurse er­wei­tert, für die eben­falls noch An­mel­dun­gen ent­ge­gen­ge­nom­men wer­den: Prä­ven­ti­ves Rück­en­trai­ning, au­to­ge­nes Trai­ning und pro­gres­sive Mus­kel­re­la­xa­tion (PM­R). Hier ha­ben die Teil­neh­mer zu­dem die Mög­lich­keit, sich die Kurse von der Kran­ken­kasse be­zu­schus­sen zu las­sen. Für die Klei­nen eig­nen sich der­weil An­ge­bote wie Selbst­be­haup­tung, Aben­teu­er­sport, Tram­po­lin sprin­gen und Ent­span­nung für Kin­der. Wei­tere In­for­ma­tio­nen zur An­mel­dung und den Kur­sen mit al­len Zei­ten gibt es im Ser­vice­büro des TV Lemgo in der Pi­de­rit­straße 17a, un­ter der Te­le­fon­num­mer (05261) 2170820, per Mail an "­in­fo@tv-lem­go.­de" und on­line un­ter "ww­w.tv-lem­go.­de/­kur­se". Auch Nicht­mit­glie­der sind herz­lich will­kom­men.

vom 25.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34B

Drucken | Versenden