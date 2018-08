Pariser Opernwettbewerb

Det­mold. Das Lan­des­thea­ter Det­mold freut sich sehr ü­ber die Nach­richt, dass das neue En­sem­ble­mit­glied Ben­ja­min Le­wis ein­ge­la­den wur­de, sein Land Groß­bri­tan­nien beim Fi­nale des Pa­ri­ser Opern­wett­be­werbs "Pa­ris Opera Com­pe­ti­tion" zu ver­tre­ten. Am 18. Ja­nuar 2019 singt er vom Or­che­s­ter be­glei­tet im Théâtre des Champs-Elysées vor ei­ner Jury aus Di­rek­to­ren und In­ten­dan­ten der großen Opern­häu­ser ge­gen neun Kan­di­da­ten aus al­ler Welt. Am Lan­des­thea­ter Det­mold ist der be­reits mit zahl­rei­chen Prei­sen aus­ge­zeich­nete junge Ba­ri­ton ab dem 7. Sep­tem­ber in der Rolle des Va­len­tin in Gou­nods "Faust (Mar­ga­rethe)" zu er­le­ben.

Fo­to: Lan­des­thea­ter

vom 25.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34B

