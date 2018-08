Kabarettabend als Roadtrip

Bernd Gieseking präsentiert sein neues Programm "Finne dich selbst"

Bernd Gie­se­king prä­sen­tiert sein neues Pro­gramm „­Finne dich selbst". Fo­to: Britta Frenz

Lüg­de. Einen ka­ba­ret­tis­ti­schen Rei­se­be­richt ver­spricht das neue Pro­gramm von Bernd Gie­se­king, das das Pu­bli­kum in den ho­hen Nor­den ent­führt. Zum Auf­takt der neuen Sai­son der Reihe "­Kul­tur im Klos­ter" be­rich­tet der Ka­ba­ret­tist und Best­sel­ler-Au­tor am Sams­tag, 8. Sep­tem­ber im Klos­ter­saal Lüg­de, Mitt­lere Straße 2, von sei­ner ganz per­sön­li­chen Finn­land-Er­fah­rung. Ein Ka­ba­ret­ta­bend als Roadt­rip: Mit sei­nen El­tern Ilse und Her­mann auf dem Rück­sitz bricht Bernd Gie­se­king nach Finn­land auf, um sei­nen Bru­der, der sich in eine Fin­nin ver­liebt hat, in sei­ner neuen Hei­mat zu be­su­chen. Denn die ge­bür­ti­gen Ost­west­fa­len kön­nen vor al­lem eins sehr gut mit den Fin­nen: zu­sam­men schwei­gen. Aber wer sind die Men­schen dort? Ver­schro­bene Ein­zel­gän­ger? Trink­fest und san­ge­stüch­tig? Und warum spre­chen die Fin­nen eine so ver­teu­felt schwere Spra­che?In sei­nem Pro­gramm "­Finne dich selbst" prä­sen­tiert Bernd Gie­se­king einen Cras­h­kurs in Sa­chen Sauna und Seen, Wodka und Wald, El­fen und El­che. Im­mer mit da­bei: Gie­se­kings mit­reißende El­tern mit ei­nem Um­gang­ston nach vie­len Jahr­zehn­ten Ehe, der in an­de­ren Land­stri­chen mehr als ein­mal Schei­dungs­gründe lie­fern wür­de, in Ost­west­fa­len aber of­fen­sicht­lich eine ganz be­son­dere Form der Lie­bes­er­klärung dar­stellt. ­Los geht es um 20 Uhr. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es an al­len be­kann­ten Stel­len und im In­ter­net zum Bei­spiel un­ter "ww­w.re­ser­vix.­de".

vom 25.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34B

Drucken | Versenden