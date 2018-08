Hochkarätige Singer/Songwriter-Musik

Vorverkauf für das 12. Blomberger Songfestival gestartet

Blom­berg. Zum 12. Mal steigt am 2. und 3. No­vem­ber das Blom­ber­ger Song­fes­ti­val, das mit sei­ner hoch­karäti­gen, hand­ge­mach­ten Mu­sik aus dem Blom­ber­ger Ver­an­stal­tungs­ka­len­der nicht mehr weg­zu­den­ken ist. Die Ver­an­stal­ter ha­ben auch in die­sem Jahr ein ab­wechs­lungs­rei­ches Pro­gramm zu­sam­men­ge­stellt. Da­bei tref­fen be­reits be­kannte Ge­sich­ter auf ein­drucks­volle Neu­ent­de­ckun­gen. Be­ginn der Auf­tritte ist je­weils ab 19 Uhr im Kul­tur­haus "Alte Meie­rei", Brinkstraße 22. ­Los geht es am Frei­tag mit dem "VOLK­WIN Trio". Der Lie­der­ma­cher Volk­win Mül­ler ist dem Blom­ber­ger Pu­bli­kum seit Be­ginn des Song­fes­ti­vals für seine ei­ge­nen Texte und die In­ter­pre­ta­tio­nen be­kann­ter Rock­klas­si­ker be­kannt. Außer­dem tourt er seit mehr als vier Jah­ren mit sei­nem in­di­vi­du­el­len John Len­non-Pro­gramm und dem Ham­bur­ger Schau­spie­ler und Au­tor Achim Amme er­folg­reich durch Deutsch­land und setzt sich in­ten­siv mit Songs von Bruce Springs­teen aus­ein­an­der. Im An­schluss ü­ber­nimmt Katja Wer­ker die Büh­ne. Sie wird beim Blom­ber­ger Song­fes­ti­val vor­aus­sicht­lich ei­nes ih­rer letz­ten Live-Kon­zerte ge­ben. Mit im Gepäck hat sie ihre neue von der Fach­presse und Fans hoch ge­lobte CD "­Ma­gno­lia", die ge­rade für den Schall­plat­ten­preis no­mi­niert wur­de. Den Ab­schluss des ers­ten Fes­ti­vala­bends bil­det "­Pur­ple Schulz", der sein ak­tu­el­les Pro­gramm "­Der Sing des Le­bens" vor­stel­len wird. Seit ü­ber 30 Jah­ren ist der En­ter­tai­ner eine feste Größe in der deutsch­spra­chi­gen Mu­sik. Be­glei­tet wird er von sei­nem Büh­nen­part­ner Mar­kus Wien­stroer an der Gi­tarre und Vio­li­ne. Den Fes­ti­val­sams­tag eröff­net die Neu­seelän­de­rin und Wahl­ber­li­ne­rin Te­resa Berg­man. Mit ih­ren ein­gän­gi­gen Kom­po­si­tio­nen schlägt Berg­man die mu­si­ka­li­sche Brü­cke zwi­schen Folk, Funk und Jazz, heißt es in der Ankün­di­gung. Wei­ter geht es dann mit "­Schelp­meier und die Plö­ge­ret­te". Dirk Schelp­meier und Na­ta­lie Plö­ger prä­sen­tie­ren ihre erste ge­mein­same CD "Lass uns blei­ben" mit ei­ner Mi­schung aus me­lan­cho­li­schen und ein­fühl­sa­men Num­mern bis hin zu ko­mi­schen, mit fei­nem Zy­nis­mus ge­würz­ten Stü­cken ü­ber Schil­de­run­gen aus der ost­west­fä­li­schen Pro­vinz. Den Fes­ti­val­ab­schluss bil­det die For­ma­tion "­So­me­day Ja­cob". Die Mu­si­ker aus Bre­men und Ham­burg um Front­mann Jörn Schlüter wer­den ihr neues Al­bum "E­ve­r­y­body Knows So­me­thing Goo­d" vor­stel­len. ­Kar­ten für beide Fes­ti­vala­bende gibt es bei der Volks­bank Ostlippe eG un­ter der Te­le­fon­num­mer (05235) 95190. Im Vor­ver­kauf kos­ten die Kar­ten 28 Euro pro Abend, an der Abend­kasse 32 Eu­ro. Ein Kom­bi­ticket für beide Abende kos­tet 52 Eu­ro. Wei­tere In­for­ma­tio­nen gibt es un­ter "ww­w.­song­fes­ti­val-blom­ber­g.­de".

vom 25.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34B

