Hermine macht das Rennen

Lippe aktuell: Fotowettbewerb "Tierisches Plantschvergnügen"

Kreis Lip­pe. Lippe ak­tu­ell hatte seine Le­ser ein­ge­la­den: Be­ob­ach­ten Sie Ihre Haus- oder Wild­tiere beim Ba­de­spaß, neh­men Sie die Ka­mera zur Hand, lich­ten Sie die zwei- oder vier­bei­ni­gen Lie­bi­inge beim er­fri­schen­den Bad ab und sen­den Sie die Bild­da­tei an un­se­ren Ver­lag. Die­ser Auf­for­de­rung sind weit ü­ber hun­dert Le­se­r­in­nen und Le­ser nach­ge­kom­men und ha­ben das Re­dak­ti­ons­team vor die na­hezu un­lös­bare Auf­gabe ge­stellt, aus der Fülle al­ler­schöns­ter Tier­fo­tos das al­ler­al­ler­schönste aus­zu­wählen. Die Mit­ar­bei­ter der Re­dak­tion ha­ben be­son­de­ren Wert dar­auf ge­legt, Fo­tos aus­zu­wählen, die nicht von pro­fes­sio­nel­len Fo­to­gra­fen ge­macht wur­den, was zu­ge­ge­be­ner­maßen keine leichte Ent­schei­dung war, da diese Fo­tos oft ein­fach nur großar­tig wa­ren. Außer­dem muss­ten Bild­qua­lität und Auf­lö­sung für eine Ver­öf­fent­li­chung in Lippe ak­tu­ell aus­rei­chend sein. Vie­le, ein­fach schöne und außer­ge­wöhn­li­che Auf­nah­men, sind lei­der zu un­scharf. Schließ­lich war es Janna Prinz­horn, die mit dem Foto ih­rer Gol­den-Re­trie­ver-Hün­din "Her­mi­ne" alle Vor­aus­set­zun­gen er­füllte und die Re­dak­ti­ons­jury ü­ber­zeug­te. Frau­chen darf sich nun ü­ber zwei VIP-Tickets für Hand­ball­spiel des TBV Lemgo ge­gen die HSG Wetz­lar am Don­ners­tag, 30. Au­gust, 19 Uhr, in der Phoe­nix Con­tact-Arena in Lemgo freu­en. Ds VIP-Pa­ket um­fasst zwei Ein­tritts­kar­ten für das Spiel in­kl. Busi­ness-Seats, Park­kar­te, Spei­sen und Ge­trän­ke. Nur scha­de, dass Her­mine selbst nicht beim Hand­ball­spiel zu­schauen darf und auf das Haus auf­pas­sen muss. Viel­leicht gibt es dafür als Ent­schä­di­gung ja einen su­per­großen Ex­trakno­chen ... Das Re­dak­ti­ons­team Lippe ak­tu­ell gra­tu­liert der Ge­win­ne­rin und be­dankt sich bei al­len Teil­neh­mern des Fo­to­wett­be­werbs für ihr In­ter­esse und die vie­len schö­nen Fo­tos.

vom 25.08.2018 | Ausgabe-Nr. 34B

